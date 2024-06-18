TFF'nin EURO 24 davetli listesi gündem oldu! Bedava katılan sayısında Türkiye açık ara önde: TFF tarihe geçti

TFF yönetimi bir kez daha tartışmaların tam ortasında kaldı. EURO 2024'e götürülen davetli sayısı sosyal medyada hem şaşkınlık yarattı hem tepki çekti. Diğer ülkelerin 20-30 davetlisi olurken TFF 630 davetlisinin olması 'israf' eleştirilerine neden oldu. Üstelik götürülen gazeteci sayısı sadece 36.

TÜRKİYE AÇIK ARA BİRİNCİ

EURO 2024'e federasyonlarca götürülen davetli sayısında TFF diğer bütün Avrupa ülkelerine fark attı. Üstelik en yakın rakibinden 10 kat fazla bir sayıyla. İngiltere milli takım kafilesi dışında kimseyi götürmezken Fransa 27, İsviçre 14, İspanya 40, Portekiz 33 kişiyi götürdü.Türkiye'de ise bu sayısı 613...

Ülkelerin davetli sayısı şu şekilde;

"TFF TARİHE GEÇTİ"

Spor yazarı Tahir Kum TFF'ye tepki gösterek, "TFF EURO 2024’te tarihe geçti. İngiltere Federasyonunun sadece Milli Takım kafilesinin masraflarını karşıladığı; Fransa’nın kafile dışında 27, İsviçre’nin 14, İspanya’nın 40 ve Portekiz’in de 33 davetli götürdüğü şampiyonaya 613 misafir davet eden TFF tarihi bir rekora imza attı." ifadelerini kullandı.







