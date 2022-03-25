The Batman filminden silinen sahne paylaşıldı! Batman ve Joker karşı karşıya...

ABD’de ve Türkiye’de seyirciden büyük ilgi gören The Batman filminin bazı sahneleri yönetmen Matt Reeves tarafından silinmişti. Robert Pattinson’ın canlandırdığı Batman karakterinin Barry Keoghan’ın hayat verdiği, düşmanı Joker ile karşılaşma sahnesi yayınlandı. Sahnede Joker ile Batman'in Arkham Akıl Hastanesi'nde bir görüşme gerçekleştirdiği görülüyor. Kesilen sahnenin The Batman filminin vizyondaki macerasının sona ermesinden sonra paylaşılması sevenlerini mutlu etti.



