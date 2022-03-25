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The Batman filminden silinen sahne paylaşıldı! Batman ve Joker karşı karşıya...

25.03.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en merakla beklenen yapımları arasında bulunan The Batman filmi Mart ayının başında vizyona girmişti. DC çizgi romanından uyarlanan başrolünde Robert Pattison’un yer aldığı Batman filminden bir sahnenin silindiği ortaya çıktı. Joker ve Batman’in karşı karşıya geldiği sahne sosyal medyadan paylaşıldı.

ABD’de ve Türkiye’de seyirciden büyük ilgi gören The Batman filminin bazı sahneleri yönetmen Matt Reeves tarafından silinmişti. Robert Pattinson’ın canlandırdığı Batman karakterinin Barry Keoghan’ın hayat verdiği, düşmanı Joker ile karşılaşma sahnesi yayınlandı. Sahnede Joker ile Batman'in Arkham Akıl Hastanesi'nde bir görüşme gerçekleştirdiği görülüyor. Kesilen sahnenin The Batman filminin vizyondaki macerasının sona ermesinden sonra paylaşılması sevenlerini mutlu etti.

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Batman (Yarasa Adam)
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