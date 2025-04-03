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'The Beatles' filmlerinin vizyon tarihi belli oldu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 11:34
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İngiliz grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört filmin çıkış tarihi açıklandı.

'The Beatles' filmlerinin vizyon tarihi belli oldu!

Yönetmen Sam Mendes, The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört filmin çıkış tarihini açıkladı. Mendes, grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekileceğini belirtti.

The_Beatles_members_at_New_York_City_in_1964

DEV KADRO

Dört farklı filmden oluşacak biyografik yapımda; John Lennon’ı Harris Dickinson, Paul McCartney’yi Paul Mescal, Ringo Starr’ı Barry Keoghan ve George Harrison’ı Joseph Quinn canlandıracak.

Bu proje için yıllardır hayal kurduğunu söyleyen Sam Mendes, Beatles’ın hikayesinin tek bir filmle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu vurgulayarak, tüm filmlerin 2028 yılında art arda vizyona gireceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yönetmen film
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