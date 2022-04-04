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  4. The Crow filminin yeniden çekileceği açıklandı! Başrol oyuncusu Bill Skarsgard olacak

The Crow filminin yeniden çekileceği açıklandı! Başrol oyuncusu Bill Skarsgard olacak

04.04.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Brandon Lee’nin yer aldığı The Crow filmi, setinde yaşanan talihsizlik nedeniyle yıllarca popülerliğini korumuştu. Çekimlerine 1994 yılında başlanan filmin aradan geçen onlarca yıl sonunda yeniden çekileceği açıklandı. The Crow filminin başrolünde ise Bill Skarsgard yer alacak.

The Crow filminin yeniden çekileceği açıklandı! Başrol oyuncusu Bill Skarsgard olacak

Alex Proyas tarafından yönetilen 1994 yapımı filmin başrolünde Brandon Lee rol almıştı. Filmin setinde gerçekleşen silahlı kaza sonuncunda Lee’in hayatını kaybetmesi filmi yıllar içinde sinemaseverler için ikonik bir duruma getirmişti. Son olarak Jason Momoa’nın rol alacağı konuşulan yapım için yeni bir güncelleme daha yapıldı. Yeni filmde başrolün Bill Skarsgard olacağı açıklandı.

ÇEKİM TARİHİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Çekim tarihi henüz belli olmayan The Crow filmin yönetmen koltuğunda Rupert Sanders oturacak. Filmin senaryosu ise ilk uzun metraj senaryosu King Richard ile bu senenin Oscar adaylarından biri olan Zach Baylin tarafından kaleme alınacak.

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