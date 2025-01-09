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"The Day Of The Jackal" dizisinde Yusuf Dikeç sürprizi! Olimpiyat gururumuz konuk oyuncu oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.01.2025 20:44
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Milli atıcı Yusuf Dikeç, Paris Olimpiyatları’ndaki üstün başarısıyla yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası sinema dünyasını da derinden etkiledi. Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne, yeni dizisi 'The Day of the Jackal' için Dikeç’in soğukkanlı ve kararlı duruşundan ilham aldığını açıkladı. İşte detaylar...

"The Day Of The Jackal" dizisinde Yusuf Dikeç sürprizi! Olimpiyat gururumuz konuk oyuncu oldu!

Milli atıcı Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları’nda kazandığı gümüş madalya ve sergilediği etkileyici soğukkanlı duruşuyla dünya çapında tanınan bir isim haline gelmişti.

Bu başarı hikayesinin ardından, bu kez yabancı bir diziyle karşımıza çıkan Yusuf Dikeç, SkyShowtime platformunda yayımlanan dizide yer aldı. Dikeç, olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında duruyor ve madalyasını bir çantaya koyduktan sonra yüzündeki makyajı silmeye başlayor.

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Daha sonra, Dikeç’in aslında ünlü aktör Eddie Redmayne olduğu ortaya çıkıyor. Redmayne’in makyaj altındaki etkileyici performansı, yeni dizisi The Day of the Jackal için hazırladığı dikkat çekici bir sürprizin parçasıydı.

The Day of the Jackal, Frederick Forsyth’in ünlü romanından uyarlanan ve iz bırakan bir suikastçının hikayesini konu alıyor.

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Dizide Eddie Redmayne, mükemmel kılık değiştirme yeteneğiyle, iz bırakmayan efsanevi bir keskin nişancı karakterine hayat veriyor. Yusuf Dikeç’in olimpiyatlardaki soğukkanlı tavırları, Redmayne’in canlandırdığı karakterin stratejik ve sakin kişiliğine esinlenerek gerçekleştirildi.

Dizi SkyShowtime’da yayımlandıktan sonra kısa sürede 4,5 milyon izleyiciye ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
olimpiyat
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