The Equalizer 2. sezon onayını aldı

Aynı isimli 1980 yapımı dizinin modern uyarlaması olan, Denzel Washington'ın başrolünü üstlendiği bir film versiyonu da bulunan The Equalizer, 7 Şubat'ta ilk bölümüyle ekrana geldi.

ABD'nin en çok izlenen spor organizasyonu Super Bowl'un arkasından başlayan dizi ilk bölümüyle 5.1 reytinge ve 20 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Takip eden bölümlerinde 0.8 reyting / 8 milyon izleyici ortalaması tutturan dizi, CBS'in bu sezon en çok izlenen ikinci draması (NCIS'in arkasında) olmaya devam ediyor.

Queen Latifah'ın başrolünde yer aldığı dramanın kadrosunda Chris Noth, Lorraine Toussaint, Tory Kittles, Adam Goldberg, Liza Lapira ve Laya DeLeon Hayes de bulunuyor. Dizide yardıma ihtiyacı olan ama başkası olmayan kişilere yardım eden eski CIA mensubu Robyn McCall'un hikayesi anlatılıyor. (Ranini)

