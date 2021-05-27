‘The French Dispatch’, dünya prömiyerini Cannes'da yapacak

Variety’nin haberine göre, Cannes Film Festivali'nin 2021 yılı gösterimleri 6 Temmuz'da Leos Carax'ın "Annette"le açılacak ve Spike Lee, jüri başkanlığı yapacak.

The French Dispatch filminin geçen yaz gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle vizyon tarihi defalarca kez ertelendi. Wes Anderson’ın onuncu filmi olan The French Dispatch’te Benicio del Toro, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Bill Murray ve Timothée Chalamet gibi ünlü isimler rol alıyor.

Fransa'nın Augouleme kentinde çekilen film, bir hikaye koleksiyonunu hayata geçiren 20. yüzyıldan kalma kurgusal bir Fransız şehrinde, The French Dispatch adlı bir Amerikan gazetesinin ileri karakolunda geçiyor. Anderson, bir Cannes müdavimi değil ama daha büyük gişe başarılarından biri olmadan önce 2012 yılında "Moonrise Kingdom"ın prömiyerini yapmak için festivali kullandı.



