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The Great 2. sezon fragmanı yayınlandı! The Great 2. sezon tarihi belli oldu

20.10.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecanla beklenen dönem dizisi The Great 2. sezon fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Elle Fanning ve Nicholas Hoult’un yer aldığı The Great dizisinin 2. sezonuna usta oyuncu Gillian Anderson dahil oldu. The Great dizisinin 2. sezonu, 19 Kasım’da izleyici ile buluşacak.

Genç oyuncular Elle Fanning ile Nicholas Hoult’un başrollerini paylaştığı The Great 2. sezonun fragmanı yayınlandı. The Great 2. sezon oyuncu kadrosuna Sex Education dizisinde izlediğimiz Gillian Anderson dahil oldu. The Great, 34 yıl boyunca Rusya’yı yöneten II. Katerina’nın yükselişini ve eşi Peter’la olan ilişkisini konu alıyor.

THE GREAT 2. SEZON HAKKINDA

Dizinin yeni sezonunda Katerina’yı nihayet tahtın başına geçerken görüyoruz. Daima eşinin yerini almanın zor olduğunu düşünse de, aydınlanmak istemeyen bir ülkeyi kurtarmaya çalışmanın yanında bunun hiçbir şey olduğunu düşünmeye başlar. Katerina Aydınlanma Dönemi’ni Rusya’ya getirebilmek için mahkemeyle, ekibiyle ve hatta annesiyle savaşırken; eşi Peter için olan duygularıyla da yüzleşecek.


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