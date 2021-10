The Great 2. sezon fragmanı yayınlandı! The Great 2. sezon tarihi belli oldu

Genç oyuncular Elle Fanning ile Nicholas Hoult’un başrollerini paylaştığı The Great 2. sezonun fragmanı yayınlandı. The Great 2. sezon oyuncu kadrosuna Sex Education dizisinde izlediğimiz Gillian Anderson dahil oldu. The Great, 34 yıl boyunca Rusya’yı yöneten II. Katerina’nın yükselişini ve eşi Peter’la olan ilişkisini konu alıyor.

THE GREAT 2. SEZON HAKKINDA

Dizinin yeni sezonunda Katerina’yı nihayet tahtın başına geçerken görüyoruz. Daima eşinin yerini almanın zor olduğunu düşünse de, aydınlanmak istemeyen bir ülkeyi kurtarmaya çalışmanın yanında bunun hiçbir şey olduğunu düşünmeye başlar. Katerina Aydınlanma Dönemi’ni Rusya’ya getirebilmek için mahkemeyle, ekibiyle ve hatta annesiyle savaşırken; eşi Peter için olan duygularıyla da yüzleşecek.