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‘The Handmaid’s Tale’ için geri sayım başladı

28.04.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘The Handmaid’s Tale’in uzun zamandır beklenen dördüncü sezonu için geri sayım başladı. Dizinin heyecanla beklenen yeni sezonunun ilk üç bölümü, 28 Nisan’da Amerika’da yayınlandıktan hemen sonra 29 Nisan’da Türkiye'de yayınlanacak.

‘The Handmaid’s Tale’ için geri sayım başladı

Yeni sezonda June Osborne’un (Elizabeth Moss) Gilead’ın otoriter rejimine karşı gösterdiği direnişini devam ettirmek için vereceği zorlu savaşı gözler önüne serecek olan ‘The Haindmaid’s Tale’, izleyenleri bir kez daha korkutucu distopyasına sürükleyecek.

BluTV_The Handmaid's Tale (4)

Margaret Atwood’un aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ‘The Handmaid’s Tale’ yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren etkileyici hikayesi ve hafızalara kazınacak oyunculuklarıyla son yıllara damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

BluTV_The Handmaid's Tale (6)

Bruce Miller’ın hayata geçirdiği dizi, sert ve gerçekçi anlatımıyla doğurgan kadınların damızlık olarak kullanıldığı acımasız bir distopyayı konu alıyor. Elizabeth Moss, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Ann Dowd, Max Minghella ve Samira Wiley gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘The Handmaid’s Tale’, çarpıcı hikayesiyle herkesi etkilemeyi başarırken birçok dizi ödülünün de sahibi oldu.

BluTV_The Handmaid's Tale (5)

Dördüncü sezonunda başrol oyuncusu Elizabeth Moss’un aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturduğu dizinin ilk üç bölümü 29 Nisan’da sadece BluTV’de!

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