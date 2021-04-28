‘The Handmaid’s Tale’ için geri sayım başladı

Yeni sezonda June Osborne’un (Elizabeth Moss) Gilead’ın otoriter rejimine karşı gösterdiği direnişini devam ettirmek için vereceği zorlu savaşı gözler önüne serecek olan ‘The Haindmaid’s Tale’, izleyenleri bir kez daha korkutucu distopyasına sürükleyecek.

Margaret Atwood’un aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ‘The Handmaid’s Tale’ yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren etkileyici hikayesi ve hafızalara kazınacak oyunculuklarıyla son yıllara damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Bruce Miller’ın hayata geçirdiği dizi, sert ve gerçekçi anlatımıyla doğurgan kadınların damızlık olarak kullanıldığı acımasız bir distopyayı konu alıyor. Elizabeth Moss, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Ann Dowd, Max Minghella ve Samira Wiley gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘The Handmaid’s Tale’, çarpıcı hikayesiyle herkesi etkilemeyi başarırken birçok dizi ödülünün de sahibi oldu.

Dördüncü sezonunda başrol oyuncusu Elizabeth Moss’un aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturduğu dizinin ilk üç bölümü 29 Nisan’da sadece BluTV’de!





