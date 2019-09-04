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The Minuteman’in kadrosu genişliyor

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SİNEMA TV  | 04.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

Liam Neeson’ın başrolünü üstlendiği "The Minuteman" filminin kadrosuna yeni isimler katıldı.

The Minuteman’in kadrosu genişliyor

Son yıllarda rol aldığı aksiyon filmleriyle özdeşleşen Liam Neeson'ın başrolünü üstlendiği The Minuteman'in kadrosuna yeni isimler katıldı.

Gerilimle aksiyonu harmanlayan "The Minuteman" filminde Neeson’a, Katheryn Winnick ve Juan Pablo Raba eşlik edecek.

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Vikings dizisi ile yıldızı parlayan ve o zamandan beri Kara Kule, Eski Dostlar ve Polar gibi yapımlarda karşımıza çıkan güzel oyuncu Katheryn Winnick ve Narcos dizisindeki Gustavo Gaviria rolü ile tanınan Juan Pablo Raba'nın üstlenecekleri roller ise henüz belirsizliğini koruyor. Filmin yönetmen koltuğuna, Trouble With The Curve filmine imza atan Robert Lorenz oturuyor.

Film, kartel tarafından peşine düşülen küçük bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan bir Vietnam gazisinin hikayesini anlatıyor. Filmin çekimleri bu ay New Mexico'da başlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Viking Liam Neeson The Minuteman Katheryn Winnick

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