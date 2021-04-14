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The Nevers dizisi rekorla başladı!

14.04.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HBO Max’in yeni dizisi The Nevers’ın ilk bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı. Dizi, HBO Max için bir ilke imza atarak 1,4 milyondan fazla izleyici çekmeyi başardı.

The Nevers dizisi rekorla başladı!

HBO Max’in yeni dizisi The Nevers'ın ilk bölümden elde ettiği başarı, akıllara “yeni bir efsane mi doğuyor?” sorusunu getirdi. Pazar gecesi ekrana gelen The Nevers dizisinin ilk bölümü hem televizyonlarda hem de dijitalde 1,4 milyonu aşkın izleyici çekmeyi başardı. The Nevers dizisinin bu başarısı Misha Green'in korku draması "Lovecraft Country" ve David E. Kelley’nin psikolojik gerilim yapımı "The Undoing" de dahil olmak üzere diğer popüler dizilerin izlenme oranını aştı.

THE NEVERS KONUSU

Viktorya dönemi Londra'sında geçen fantastik, bilimkurgu dönemi draması, Ağustos 1896'daki doğaüstü olayların sonrasında geçiyor ve bu olaylarda çoğu kadın, olağanüstü anormal yetenekler kazanıyor. Ancak, belirli "dönüşleri" (diğer bir deyişle güçleri) ne olursa olsun, "Dokunulanlar"ın bu yeni alt sınıfına ait olan herkes büyük tehlike altında. Her şey gizemli bir hal alıyor. Eli çabuk Amalia True (Laura Donnelly) ve zeki genç mucit Penance Adair (Ann Skelly) bu yetenekli "yetimleri" korumak ve barındırmak için elinden geleni yapıyor. Bunu yapmak için, türlerini yok etme ihtimaliyle ve kendileri gibileri yok etmeye kararlı acımasız güçlerle yüzleşmeleri gerekecek.

THE NEVERS HAKKINDA

The Nevers’ın başrollerinde, Olivia Williams (Lavinia Bidlow) ve Nick Frost (Declan Orrun / The Beggar King) da yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca, James Norton, Tom Riley, Ben Chaplin, Pip Torrens, Zackary Momoh, Amy Manson, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Denis O'Hare, Kiran Sonia Sawar, Elizabeth Berrington, Ella Smith, Viola Prettejohn, Anna Devlin ve Martyn Ford yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
The Undoing dizisi
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