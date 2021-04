The Nevers dizisi rekorla başladı!

HBO Max’in yeni dizisi The Nevers'ın ilk bölümden elde ettiği başarı, akıllara “yeni bir efsane mi doğuyor?” sorusunu getirdi. Pazar gecesi ekrana gelen The Nevers dizisinin ilk bölümü hem televizyonlarda hem de dijitalde 1,4 milyonu aşkın izleyici çekmeyi başardı. The Nevers dizisinin bu başarısı Misha Green'in korku draması "Lovecraft Country" ve David E. Kelley’nin psikolojik gerilim yapımı "The Undoing" de dahil olmak üzere diğer popüler dizilerin izlenme oranını aştı.

THE NEVERS KONUSU

Viktorya dönemi Londra'sında geçen fantastik, bilimkurgu dönemi draması, Ağustos 1896'daki doğaüstü olayların sonrasında geçiyor ve bu olaylarda çoğu kadın, olağanüstü anormal yetenekler kazanıyor. Ancak, belirli "dönüşleri" (diğer bir deyişle güçleri) ne olursa olsun, "Dokunulanlar"ın bu yeni alt sınıfına ait olan herkes büyük tehlike altında. Her şey gizemli bir hal alıyor. Eli çabuk Amalia True (Laura Donnelly) ve zeki genç mucit Penance Adair (Ann Skelly) bu yetenekli "yetimleri" korumak ve barındırmak için elinden geleni yapıyor. Bunu yapmak için, türlerini yok etme ihtimaliyle ve kendileri gibileri yok etmeye kararlı acımasız güçlerle yüzleşmeleri gerekecek.