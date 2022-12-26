The Sun gazetesi Meghan Markle ve Prens Harry’den özür diledi

İngiltere’nin ünlü tabloid gazetesi The Sun, köşe yazarı Jeremy Clarkson’ın Meghan Markle’dan “nefret ettiğini” söylediği ve büyük tepki çeken köşe yazısı nedeniyle özür diledi ve yazıyı gazetenin internet sitesinden sildi.

Bir dijial platformda yayınlanan Meghan ve Harry belgeselinden sonra Clarkson, tıpkı Game of Thrones dizisinde kraliçenin çıplak şekilde sokaklarda yürütülüp üzerine dışkı atıldığı ‘utanç’ sahnesinde olduğu gibi Meghan Markle'ın İngiliz kasabalarında teşhir edilmesini ve alenen utandırılmasını hayal ettiğini yazmıştı.

Cuma günü gazete, Clarkson’ın "içtenlikle özür dilediğini”, köşe yazsının yayınlanmasından pişmanlık duyduğunu belirten bir açıklamaya yer verdi.

ŞİKAYET YAĞDI

Gazete şöyle yazdı:

"Geçen cumartesi günkü Sun'da Jeremy Clarkson, Sussex Düşesi hakkında bir yorum makalesi yazdı. Yazı, güçlü bir tepkiye ve bağımsız basın düzenleyicisi Ipso'ya (Bağımsız Basın Standartları Teşkilatı) çok sayıda şikayette bulunulmasına yol açtı. Jeremy, bu haftanın başlarında attığı bir tweet'te, ‘Game of Thrones'taki bir sahneye beceriksizce atıfta bulunduğunu’ ve ‘bu kadar çok insanın incinmesine neden olduğu için dehşete düştüğünü" söyledi. Bundan sonra daha dikkatli olacağını da ekledi.

Clarkson’ın yazısının ardından 18 bine yakın kişi, Bağımsız Basın Standartları Teşkilatı ile iletişime geçerek yazıyı şikayet etmişti.

