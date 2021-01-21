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The United States vs. Billie Holiday filmine Prada imzası damga vurdu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 21.01.2021 08:06 | Son Güncelleme:
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Yılın ödül avcısı filmlerinden biri olarak lanse edilen The United States vs. Billie Holiday sadece çarpıcı konusu ve dikkat çekici müziklerinin yanı sıra Prada imzalı kostümleriyle ön plana çıkıyor.

The United States vs. Billie Holiday filmi gelmiş geçmiş en iyi caz vokalistlerinden Billie Holiday’in hayatını konu alıyor. 1950'li yıllarda geçecek olan filmin kostümlerine moda devi Prada imza attı.

Lee Daniels imzalı The United States vs. Billie Holiday filminin senaryosu Suzan-Lori Parks’ın kaleminden çıktı. Moda devi Prada, 1950'li yıllarda geçecek olan filmin kostümlerine imza attı. Prada’nın 1950’lerin tasarımlarına yaptığı çağdaş yorumu seyirciye sunacak. Projede Billie Holiday’i Andra Day canlandıracak.

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THE UNİTED STATES VS. BİLLİE HOLİDAY KONUSU

The United States Vs. Billie Holiday, 1940'larda Amerika'nın en büyük yıldızlarından biri olan caz sanatçısı Billie Holiday’ın hayatına odaklanıyor. Caz sahnesinin en önemli seslerinden biri olan Holiday zorluklarla dolu bir hayat yaşadı. Holiday’in iş ve özel yaşantısına yer verilen filmde, nasıl FBI’ın hedefi haline getirildiği gözler önüne seriliyor.

Filmin, 26 Şubat 2021'de izleyicilerle buluşması bekleniyor.

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