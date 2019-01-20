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The Walking Dead 9. sezon ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 20.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

Yaşayan ölülerin ele geçirdiği dünyada ayakta kalmaya çalışan bir grup insanın hikayesini anlatan The Walking Dead dizisinin 9. sezonu ne zaman yayınlanacak?

The Walking Dead 9. sezon ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen The Walking Dead dizisinin 9. sezonunun 10 Şubat'ta seyirciyle buluşacağı açıklandı.

Sekizinci sezonda ciddi bir reyting kaybı yaşayan The Walking Dead’de baş yazarlık görevini Angela Kang’in üstlenmesiyle birlikte gerçekleşen değişim, yeni karelerde de ortaya çıktı.

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Zaman atlaması yapılan dizide aradan geçen zamanla Rick Grimes’ın tarzı değişiyor, oğlu Carl’ın kaybını kabulleniyor.

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Kullanılabilir kaynakların sayısında da ciddi bir azalmanın söz konusu olduğu yeni hikayede, artık araba ve benzin bulunamadığı için at arabaları kullanılıyor.

The Walking Dead’in 9 . sezon afişi de geçtiğimiz ay yayınlanmıştı.

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Frank Darabont tarafından geliştirilen Amerikan dizisinin hikayesi, Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard'ın aynı adlı çizgi romanına dayanıyor.

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