MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. The Walking Dead evrenine Negan dizisi katılıyor

The Walking Dead evrenine Negan dizisi katılıyor

20.04.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Walking Dead dizisi adım adım finale doğru yürürken The Walking Dead evreni için yeni yapımların geleceği müjdeleniyor. The Walking Dead’in Negan karakterine odaklanan özel bir dizi için görüşülüyor.

The Walking Dead evrenine Negan dizisi katılıyor

The Walking Dead dizisinde Negan’ı canlandıran Jeffrey Dean Morgan, bir programa konuk oldu ve orada dizinin geleceği hakkında konuştu.

Bir dönemler dünyanın en popüler dizilerinden biri olan, şimdi de kendine has bir kitlesi ile yayın hayatına devam eden The Walking Dead’in 10. sezonu geçtiğimiz haftalarda sonlandı. 11. sezonda yakında başlayacak. Negan karakterini canlandıran Jeffrey Dean Morgan da evrenin geleceği hakkında konuştu.

NEGAN DİZİSİ OLABİLİR

Dizinin onuncu ve on birinci sezonlarını konuşmak için Conan'a konuk olan Jeffrey Dean Morgan, Negan karakterina odaklanan bir yan dizi yapmayı düşündüklerini ve şu anda birkaç farklı fikir üzerinde düşündüklerini söyledi.

Negan karakteri diziye eklendikten sonra dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olmuştu. Bu yüzden bu dizi için sevinen bir hayli izleyici olacaktır. Ancak henüz resmi bir açıklama olmadığını sadece bazı fikirlerin görüşüldüğünü hatırlatalım.

The Walking Dead'in 11. sezonu 22 Ağustos'ta başlayacak ve dizi final yapacak. Şu an için iki farklı The Walking Dead dizisi duyuruldu ve bir adet de film yapım aşamasında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! Öldürdükten sonra da devam ettiKorkunç! Öldürdükten sonra da devam etti
Star TV'den Seni Çok Bekledim için flaş karar!Star TV'den Seni Çok Bekledim için flaş karar!
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
The Walking Dead dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

128 milyar dolar tartışması: 36 milyar dolar hane halkının elinde

128 milyar dolar tartışması: 36 milyar dolar hane halkının elinde

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Ali Babacan'dan Berat Albayrak açıklaması

Ali Babacan'dan Berat Albayrak açıklaması

Ezgi Mola'nın kimseye anlatmadığı anısı! "Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu"

Ezgi Mola'nın kimseye anlatmadığı anısı! "Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu"

FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek!

FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.