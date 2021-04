The Walking Dead evrenine Negan dizisi katılıyor

The Walking Dead dizisinde Negan’ı canlandıran Jeffrey Dean Morgan, bir programa konuk oldu ve orada dizinin geleceği hakkında konuştu.

Bir dönemler dünyanın en popüler dizilerinden biri olan, şimdi de kendine has bir kitlesi ile yayın hayatına devam eden The Walking Dead’in 10. sezonu geçtiğimiz haftalarda sonlandı. 11. sezonda yakında başlayacak. Negan karakterini canlandıran Jeffrey Dean Morgan da evrenin geleceği hakkında konuştu.

NEGAN DİZİSİ OLABİLİR

Dizinin onuncu ve on birinci sezonlarını konuşmak için Conan'a konuk olan Jeffrey Dean Morgan, Negan karakterina odaklanan bir yan dizi yapmayı düşündüklerini ve şu anda birkaç farklı fikir üzerinde düşündüklerini söyledi.

Negan karakteri diziye eklendikten sonra dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olmuştu. Bu yüzden bu dizi için sevinen bir hayli izleyici olacaktır. Ancak henüz resmi bir açıklama olmadığını sadece bazı fikirlerin görüşüldüğünü hatırlatalım.

The Walking Dead'in 11. sezonu 22 Ağustos'ta başlayacak ve dizi final yapacak. Şu an için iki farklı The Walking Dead dizisi duyuruldu ve bir adet de film yapım aşamasında.