The Walking Dead'in final sezonu için ürpertici fragman

The Walking Dead'in merakla beklenen son sezonu için yayımlanan video zombi dizisinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Bir metro tünelindeki duvara yazılan ürpertici mesajı gösteren kısa video son sezonun beklentileri fazlasıyla karşılayacağına işaret ediyor.

Comicbook'un haberine göre söz konusu mesajda şu ifadeler yer alıyor:

Eğer bir Tanrı varsa, bağışlamam için yalvarması gerekecek.

Hayranların izlediği "Splinter" isimli son bölümde Prenses'in (Paola Lazaro) beyaz zırhlı askerlerden kaçışını planlarken travmatik geçmişine dair anılarla boğuştuğu görülmüştü. Heyecan son sezona doğru giderek artarken peş peşe yayımlanan yeni fragmanlar da ürpertici maceralara dair ipuçları veriyor.

THE WALKİNG DEAD FİNAL SEZONU GELİYOR

Önceki fragmanlarda göz korkutucu bir sorgu odası, dordurma çeşitleri ve dönen bir tabağın içinde sergilenen bir pasta yer alıyordu.

Ezekiel'i canlandıran Khary Payton son sezona dair verdiği röportajda "Son sezonun gerçekten bir yolculuk olacağına inanıyorum" demişti.

Öte yandan We Got This Covered'ın haberine göre dizide Maggie karakterini canlandıran Lauren Cohan, son sezonun Kovid-19 pandemisinden esinleneceğini söylemişti. Cohan şu ifadeleri kullanmıştı:

Belki o kadar açık bir biçimde değil ama yazarlarımız dünyanın diziyi etkilemesine izin vermek için kesinlikle fırsatı değerlendiriyor. Her zaman değerlendirdiler fakat bu yılın heyecan verici olacağını hissediyorum.