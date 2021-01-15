The Walking Dead izleyicilerinin dikkatli gözlerinden kaçmadı: 'O şey de ne?'

Çok sayıda hayran Maggie'nin görüntüsünün arka planında ormanlık arazide gizlenebilmek için kamuflajlı giyinmiş görünen uğursuz figürü çabucak fark etti.

Şimdi de AMC bu sene yayımlanacak 6 "bonus bölümün" ekranlara gelmesinden önce çekimlerden bir görüntü paylaştı.

Bir hayran, "Bu bir insan mı?" diye sorarken bir diğeri şunu sordu:

Bu arkasındaki neyin nesi öyle?

Bir başkası, "Arkasındaki tüyler ürpertici şey de ne?" diye merak etti.

Bir seyirci duruma, "Arkasındaki tip dost canlısı gibi görünmüyor!! Gorilla savaşı!!" diye dikkat çekti.

Öte yandan bu figürün hikaye açısından derin öneme sahip olduğunu düşünmeyenler de vardı. Bir kişi figürün aslında "kameraman veya onun gibi bir şey olduğunu" ileri sürdü.

The Walking Dead 28 Şubat'ta ABD'de ekranlara dönüyor.



