The Walking Dead izleyicilerinin dikkatli gözlerinden kaçmadı: 'O şey de ne?'

The Walking Dead, heyecan dolu eni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İlk bölümünün yayınlanmasının üzerinden 10 sene geçen The Walking Dead, zaman içerisinde reyting kaybetse de kemik izleyici kadrosuyla yoluna devam ediyor.
The Walking Dead 10. Sezonun kalan bölümlerinde Lauren Cohan’ın canlandırdığı Maggie karakteri de diziye dönüş yapıyor.
The Walking Dead'in hayranları AMC'nin gelecek bonus bölümlerden birinden paylaştığı bir sahneyi gördükten sonra diziye yeni dönmüş Maggie Rhee karakterinin hayatından endişe ediyor.
Şimdi de AMC bu sene yayımlanacak 6 "bonus bölümün" ekranlara gelmesinden önce çekimlerden bir görüntü paylaştı.
Here's your first look at Maggie in the upcoming #WalkingDead bonus episodes ???? pic.twitter.com/r06lgRPtCs— The Walking Dead (@TheWalkingDead) January 11, 2021
The Walking Dead'in düzenli oyuncu kadrosunun yer alacağı bonus bölümlerin, dizinin ana olay örgüsünün yapımı süregelen pandemi nedeniyle sekteye uğramışken seyirciyi idare etmesi planlanıyor.
Çok sayıda hayran Maggie'nin görüntüsünün arka planında ormanlık arazide gizlenebilmek için kamuflajlı giyinmiş görünen uğursuz figürü çabucak fark etti.
Bir hayran, "Bu bir insan mı?" diye sorarken bir diğeri şunu sordu:
Bu arkasındaki neyin nesi öyle?
Bir başkası, "Arkasındaki tüyler ürpertici şey de ne?" diye merak etti.
Bir seyirci duruma, "Arkasındaki tip dost canlısı gibi görünmüyor!! Gorilla savaşı!!" diye dikkat çekti.
Öte yandan bu figürün hikaye açısından derin öneme sahip olduğunu düşünmeyenler de vardı. Bir kişi figürün aslında "kameraman veya onun gibi bir şey olduğunu" ileri sürdü.
The Walking Dead 28 Şubat'ta ABD'de ekranlara dönüyor.
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