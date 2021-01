The Walking Dead izleyicilerinin dikkatli gözlerinden kaçmadı: 'O şey de ne?'

The Walking Dead, heyecan dolu eni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İlk bölümünün yayınlanmasının üzerinden 10 sene geçen The Walking Dead, zaman içerisinde reyting kaybetse de kemik izleyici kadrosuyla yoluna devam ediyor.

The Walking Dead 10. Sezonun kalan bölümlerinde Lauren Cohan’ın canlandırdığı Maggie karakteri de diziye dönüş yapıyor.

The Walking Dead'in hayranları AMC'nin gelecek bonus bölümlerden birinden paylaştığı bir sahneyi gördükten sonra diziye yeni dönmüş Maggie Rhee karakterinin hayatından endişe ediyor.

Şimdi de AMC bu sene yayımlanacak 6 "bonus bölümün" ekranlara gelmesinden önce çekimlerden bir görüntü paylaştı.

Here's your first look at Maggie in the upcoming #WalkingDead bonus episodes ???? pic.twitter.com/r06lgRPtCs