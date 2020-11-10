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The Weeknd artık Bella Hadid'i istemiyor! Olay şarkı

10.11.2020 13:43 | Son Güncelleme:
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The Weeknd artık Bella Hadid'i istemiyor! Olay şarkı

The Weeknd'in yeni şarkısının sözleri akıllara eski sevgilisi Bella Hadid'i getirdi. Weeknd, yeni parçasında “Dönüşümüz yok, beni bir daha arama” ifadelerine yer verdi.

Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile model Bella Hadid, 2015 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. 2016 sonunda ayrılan ünlü çift, 2.5 yıl sonra barışmıştı. Ünlü şarkıcı Hadid'ten ayrılıp Hadid'in arkadaşı Selena Gomez ile sevgili olmuştu.

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Çalkantılı birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Hadid ve The Weeknd, son olarak geçtiğimiz yıl birlikte görüntülenmişti.

İkilinin, karantina döneminde görüntülü konuştukları ve aşka bir şans daha vermeye çalıştıkları iddia ediliyordu. Weeknd, listelerde yükselen ‘Over Now’ (Bitti) adlı yeni şarkısı ile bu ilişkiyi geride bıraktığını dünyaya ilan etti.

Kanadalı şarkıcının kendisinin yazdığı parçada şu sözler geçiyor:

"Dönüşümüz yok / Eskisi gibi olamıyoruz / Bitti / Artık aklını bu aşkla daha fazla kurcalama."

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