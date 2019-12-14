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The Wolf Among Us Epic Games Store'da Ücretsiz!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Epic Games Store, bu hafta The Escapists'in ardından sürpriz bir şekilde The Wolf Among Us oyununu da ücretsiz vermeye başladı!

"Telltale Games'ten, ödüllü Fables çizgi romanlarından (DC Comics/Vertigo) uyarlanmış cesur, şiddetli ve yetişkinlere yönelik bir gerilim oyunu geliyor.

Büyük kötü kurt Bigby Wolf olarak acımasız, kanlı bir cinayetin, her kararınızın çok büyük sonuçlar doğurabileceği bir oyun serisinde olacakların yalnızca habercisi olduğunu keşfedeceksiniz. Telltale'ın seçimlere ve sonuçlarına dayalı çığır açan oyun mekaniğinin evrimi, oyuncunun Fabletown Şerifi Bigby Wolf olsanız bile büyük, kötü şehirde yaşamın kanlı, korkunç ve tehlikeli olduğunu öğrenmesini sağlayacak."

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games Store telltale games The Wolf Among Us ücretsiz

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