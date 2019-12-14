The Wolf Among Us Epic Games Store'da Ücretsiz!

"Telltale Games'ten, ödüllü Fables çizgi romanlarından (DC Comics/Vertigo) uyarlanmış cesur, şiddetli ve yetişkinlere yönelik bir gerilim oyunu geliyor.

Büyük kötü kurt Bigby Wolf olarak acımasız, kanlı bir cinayetin, her kararınızın çok büyük sonuçlar doğurabileceği bir oyun serisinde olacakların yalnızca habercisi olduğunu keşfedeceksiniz. Telltale'ın seçimlere ve sonuçlarına dayalı çığır açan oyun mekaniğinin evrimi, oyuncunun Fabletown Şerifi Bigby Wolf olsanız bile büyük, kötü şehirde yaşamın kanlı, korkunç ve tehlikeli olduğunu öğrenmesini sağlayacak."

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