Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sosyal medya fenomeni Eslem'le ilişkisi ortaya çıktı

391 bin kişinin işlem yaptığı Thodex'te yaşananların "Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı" olduğu belirtiliyor. Arnavutluk'a kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık'tan suç duyurusunda bulunulurken, savcılık soruşturma başlattı.

Erol Köse'nin iddiasına göre, Türkiye'yi kripto para piyasasında yaptığı vurgunla soyan Faruk Fatih Özer'in sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşıyor.

Gerçek ismi Eslem Sena Nur olan fenomen Eslem'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Özer'in aşırı kıskançlık nedeniyle sevgilisini bunalttığını öğrenildi.

"ÇOK KISKANÇTI"

Erol Köse'ye açıklama yapan Eslem, "Çok zeki çocuktu ve ailece zenginlerdi ancak çok kıskançtı. O yüzden ayrıldık" dedi.

