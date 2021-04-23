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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sosyal medya fenomeni Eslem'le ilişkisi ortaya çıktı

23.04.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in internet sistemlerini kapatması ve yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıkması gündemdeki sıcaklığını koruyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Özer'in hayatı da merak konusu oldu.

391 bin kişinin işlem yaptığı Thodex'te yaşananların "Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı" olduğu belirtiliyor. Arnavutluk'a kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık'tan suç duyurusunda bulunulurken, savcılık soruşturma başlattı.

Erol Köse'nin iddiasına göre, Türkiye'yi kripto para piyasasında yaptığı vurgunla soyan Faruk Fatih Özer'in sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşıyor.

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Gerçek ismi Eslem Sena Nur olan fenomen Eslem'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Özer'in aşırı kıskançlık nedeniyle sevgilisini bunalttığını öğrenildi.

"ÇOK KISKANÇTI"

Erol Köse'ye açıklama yapan Eslem, "Çok zeki çocuktu ve ailece zenginlerdi ancak çok kıskançtı. O yüzden ayrıldık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Thodex Faruk Fatih Özer
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam buna kapıyı göstermiş şimdide reklam
Adam akıllı ülkede böyle keriz olursa bu tur şeyleri daha çok görürüz tosuncuk ders almamışlar bunlar yinede herkese geçmiş olsun

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