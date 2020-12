Thor: Love and Thunder'da ortalık karışacak! Jaimie Alexander, Lady Sif Olarak rolünde

Thor: Love and Thunder cephesinden her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu kez Thor ve Thor: The Dark World'den tanıdığımız Lady Sif'i canlandıran Jaimie Alexander ile anlaşma imzalandığı duyuruldu. Ancak stüdyo henüz bu haberi onaylamadı.

Lady Sif, Asgard'ın cesur savaşçılarından ve Thor'un dostlarından biri olarak biliniyor. Aynı zamanda Sif'in Thor ile duygusal bir bağı olduğu da biliniyor. Sif'i Thor: Ragnarok filminde görmemiştik. Thor: Love and Thunder'da ayrıca Jane, Korg, Valkyrie ve Star Lord'u da göreceğiz. Lady Sif'in aynı zamanda Loki dizisinde de görülebileceği söyleniyor. Ancak bu konuda da resmi bir bilgi yok.

THOR: LOVE AND THUNDER HAKKINDA

Thor: Love and Thunder'ın kötü adamı Christian Bale tarafından canlandırılacak olan Gorr The God Butcher olacak. Natalie Portman'ın hayat verdiği Jane'in kansere yakalanacağı ve bir şekilde Thor'unkilere benzer güçler kazanacağı biliniyor. Ayrıca Tessa Thompson, dünyaya taşınan Asgard halkının kraliçesi olarak görev almaya devam edecek. Chris Pratt'in meşhur Star Lord karakteri ile Thor'un yollarının nasıl karşılaşacağı henüz bilinmiyor.

Taika Waititi yönetmenliğindeki Thor: Love and Thunder'ın tüm dünyadaki izleyicileriyle 6 Mayıs 2022 tarihinde sinemalarda buluşması bekleniyor.