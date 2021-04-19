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Thor: Love and Thunder filminden sızan görüntüler şaşırttı

Seray Üstün Seray Üstün
19.04.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekimleri Avustralya’da devam eden Thor: Love and Thunder filminin setinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Filmde ise Gorr the God Butcher karakterine hayat veren ünlü oyuncu Christian Bale’in yeni imajı görenleri şaşırttı.

Thor: Love and Thunder filminden sızan görüntüler şaşırttı

Başrollerini Natalie Portman ve Christian Bale’in paylaştığı Marvel’in romantik komedi filmi Thor: Love and Thunder’in çekimleri büyük bir hızla devam ediyor. Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği Thor: Love and Thunder filminin çekimleri Avustralya'da gerçekleştiriliyor. Sosyal medyaya sızan fotoğraflarda Christian Bale’in yeni filmi için imajında büyük bir değişikliğe gittiği görülüyor. Fotoğraflarda Bale’in çekimler için saçlarını kazıttığı dikkatli gözlerden kaçmadı.

Filmin oyuncu kadrosunda Kötü adam Gorr the God Butcher'ı canlandıran Christian Bale, Jane Foster rolünde Natalie Portman, Asgard'ın yeni kraliçesi olarak Tessa Thompson, uzaylı Korg rolünü yeniden canlandıran Taika Waititi, Asgardlı savaşçı Sif olarak geri dönenen Jaimie Alexander ve henüz tam olarak açıklanmayan bir rolle Russell Crowe yer alacak.

THOR: LOVE AND THUNDER HAKKINDA

Taika Waititi'nin yönettiği Thor: Love and Thunder filminin oyuncu kadrosunda; Thor Odinson rolünde Chris Hemsworth, Valkyrie rolünde Tessa Thompson, Jane Foster (The Mighty Thor) rolünde Natalie Portman, Lady Sif rolünde Jaimie Alexander, Star-Lord rolünde Chris Pratt boy gösterecek. Filmin kötü adamı olarak Christian Bale karşımıza çıkacak. Thor: Love and Thunder filminin 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

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Christian Bale
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