Kristen Wiig ve Annie Mumolo, Külkedisi’nin üvey kız kardeşlerini beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor

Barb and Star Go To Vista Del Mar'ın yıldız oyuncu ve senaristleri Kristen Wiig ile Annie Mumolo'nun yeni film projesi belli oldu. Deadline’da yer alan habere göre iki usta kalem Külkedisi’nin üvey kız kardeşlerini anlatan bir film için el sıkıştı.

Bridemaids (Nedimeler) filminden bu yana beraber çalışan Kristen Wiig ve Annie Mumolo yeni projeleri için kolları sıvadı. Fantastik türdeki filmde başarılı isimler, Cinderella’nın şeytani üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella Tremaine'in baş kahramanı olacağı bir film yazıyorlar. Kristen Wiig, Saturday Night Live programındaki skeçlerde Külkedisini canlandırıyordu. Oyuncunun filmde de bu karakteri canlandırıp canlandırmayacağı bilinmiyor.

Wiig ve Mumolo’nun yeni filminin fantastik mizkal türünde olacağı magazin kulislerinde konuşuluyor. Klasikleşen ve adeta bir efsane haline gelen Külkedisi masalını yeni baştan yazacak olan ikilinin hikayaye farklı bir bakış açısı getirecek. Filmin başrolü için Evil Stepsisters konuşuluyor. Ancak henüz filmin adı ve oyuncu kadrosu kesinleşmedi.