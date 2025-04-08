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THY kara listeye eklenen Şırdancı Mehmet yolculuk yaparken videosunu paylaştı! "Efsane tüm hızıyla geri döndü"

MasterChef'te adını duyurduktan sonra yaptığı Şırdan yemeği ile ünlenen Mehmet Sur, THY firmasında 6 ay boyunca kara listeye alınmıştı. Şırdancı Mehmet, THY'de yolculuk yaparken videosunu sosyal medyada paylaştı. İşte detaylar...

THY kara listeye eklenen Şırdancı Mehmet yolculuk yaparken videosunu paylaştı! "Efsane tüm hızıyla geri döndü"
Cansu Akalp

THY uçağında göğsünden şırdan çıkarıp yediği için 6 ay boyunca kara listeye alınan Şırdancı Mehmet, THY'de uçarken videosunu paylaştı.

First class’ta yolculuk yaparken videosunu paylaşan Mehmet, "Birileri demiş ki, Şırdancı Mehmet THY’den ceza yemiş. Efsane tüm hızıyla geri döndü." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
thy uçuş
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