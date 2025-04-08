THY kara listeye eklenen Şırdancı Mehmet yolculuk yaparken videosunu paylaştı! "Efsane tüm hızıyla geri döndü"

THY uçağında göğsünden şırdan çıkarıp yediği için 6 ay boyunca kara listeye alınan Şırdancı Mehmet, THY'de uçarken videosunu paylaştı.
First class’ta yolculuk yaparken videosunu paylaşan Mehmet, "Birileri demiş ki, Şırdancı Mehmet THY’den ceza yemiş. Efsane tüm hızıyla geri döndü." ifadelerini kullandı.
THY kara listeye eklemişti! Şırdancı Mehmet, THY’de first class’ta yolculuk yaparken videosunu paylaştı:— Mynet (@mynet) April 8, 2025
"Birileri demiş ki, Şırdancı Mehmet THY’den ceza yemiş. Efsane tüm hızıyla geri döndü."pic.twitter.com/iPjQ3bqN4Q
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