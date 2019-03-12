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Tidal Master iPhone’a geldie’a geldi

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TEKNOLOJİ  | 12.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Tidal Hi-Fi kullanıcıları artık iPhone’dan Master kalitede müzikler dinleyebilecek. Peki, nedir bu Master kalitesi?

Tidal Master iPhone’a geldie’a geldi

Çevrimiçi müzik platformları her ne kadar kullanım kolaylığı sunsa da kaliteli müzik anlamında oldukça vasatlar. FLAC kalitede müzik dinlemek ve Spotify gibi çevrimiçi servis isteyenler için geliştirilen Tidal, sunduğu müzik kalitesi ile dikkat çekmişti. Tidal daha sonra Master adını verdiği kaliteyi platformuna dahil etmişti.

Tidal Master kalitesi, bir müzik parçası stüdyoda nasıl kaydediliyorsa size müziği direkt o hali ile sunuyor. Bu sayede müzikteki tüm detayları duyabiliyorsunuz. İlk olarak masaüstü uygulamasına gelen Master kalite, daha sonra Android’e de gelmişti. Master kalite şimdi de iPhone‘a geldi.

Master kalite iPhone’a geldi gelmesine ancak iPhone’un (Xs dahil) bunu destekleyecek kapasitesi maalesef ki yok. Master kaliteden gerçek anlamda yararlanmak istiyorsanız, iPhone’a DAC takmanızda fayda var.

Aylık 19,99 TL olan Tidal Hi-Fi üyeliğine sahiplerine sunulan Master kalitenin, öyle 1.000 TL’lik standart kulaklıklar ile anlaşılamayacağını belirtelim. Son olarak Master kalitenin her şarkıda geçerli olmadığı konusunda sizleri uyaralım.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Tidal Hi-Fi

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