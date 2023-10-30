TikTok cinayeti! Ünlü fenomen bir grup maskeli kişi tarafından canice öldürüldü

TikTok'ta çektiği videolarla ülkesi Şili'de kısa sürede ünlü bir fenomen olan 'TikTok Narco Kraliçesi' lakaplı Sabrina Duran uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

SUÇ DOSYASI KABARIK!

Şili medyası, 24 yaşındaki fenomenin suç dünyasında araba çalma ve yasaklı madde ticareti nedeniyle tanındığını ifade etti. Elperiodico'da yer alan haberde ise 24 yaşındaki genç kızın hakkındaki suçlamalar nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı ve kardeşlerinden oluşan bir çete örgütünün lideri olduğu vurgulandı.

Şili'nin Santiago kentinin eteklerindeki Padre Hurtado komününde gerçekleşen olayın ayrıntıları ise kan dondurdu.

8 EL ATEŞ EDİP ARABASIYLA KAÇTILAR

Bir grup maskeli kişi tarafından takip edilenb ünlü TikTok fenomenine 8 el ateş edildi. Bir görgü tanığı ise ayağa kalkmaya çalışan genç kıza birden fazla ateş açıldığı ve şüphelilerin kaçmak için onun arabasını çaldıkları ifade etti.





