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    4. TikTok cinayeti! Ünlü fenomen bir grup maskeli kişi tarafından canice öldürüldü

    TikTok cinayeti! Ünlü fenomen bir grup maskeli kişi tarafından canice öldürüldü

    30.10.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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    Şili'de yaşayan ünlü TikTok fenomeni Sabrina Duran, bir grup maskeli kişi tarafından canice öldürüldü. Olay, Şili'de geniş yankı uyandırdı. Güzellik merkezindeki manikür randevusu için yola çıktığı öğrenilen 24 yaşındaki fenomenin gizlice takip edildiği ve sokak ortasında vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

    TikTok'ta çektiği videolarla ülkesi Şili'de kısa sürede ünlü bir fenomen olan 'TikTok Narco Kraliçesi' lakaplı Sabrina Duran uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    SUÇ DOSYASI KABARIK!

    Şili medyası, 24 yaşındaki fenomenin suç dünyasında araba çalma ve yasaklı madde ticareti nedeniyle tanındığını ifade etti. Elperiodico'da yer alan haberde ise 24 yaşındaki genç kızın hakkındaki suçlamalar nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı ve kardeşlerinden oluşan bir çete örgütünün lideri olduğu vurgulandı.

    Şili'nin Santiago kentinin eteklerindeki Padre Hurtado komününde gerçekleşen olayın ayrıntıları ise kan dondurdu.

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    8 EL ATEŞ EDİP ARABASIYLA KAÇTILAR

    Bir grup maskeli kişi tarafından takip edilenb ünlü TikTok fenomenine 8 el ateş edildi. Bir görgü tanığı ise ayağa kalkmaya çalışan genç kıza birden fazla ateş açıldığı ve şüphelilerin kaçmak için onun arabasını çaldıkları ifade etti.

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