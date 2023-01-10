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TikTok fenomeni Aybüke Çangal mini elbisesiyle dansı olay oldu! Milyonlarca izlenme aldı

10.01.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok platformunda yayınladığı videolar ile fenomen haline gelen Aybüke Çangal katıldığı evlilik programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ile geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Sık sık paylaşım yapan fenomen Aybüke Çangal son olarak mini elbisesiyle dansını takipçileriyle paylaştı. O anlar defalarca izlendi.

TikTok fenomeni Aybüke Çangal mini elbisesiyle dansı olay oldu! Milyonlarca izlenme aldı

Fenomen Aybüye Çangal, boynuna yaptırdığı rapçi Çakal dövmesiyle TikTok magazininin gündemine bomba gibi oturmuştu. Bu hareketi sonrası hayran kitlesi artan Çangal, kimileri tarafından eleştiri almıştı. Aybüke Çangal, mini elbisesiyle dans ederek TikTok videosu çektiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

MİNİ ELBİSESİYLE DANS ETTİ, DEFALARCA İZLENDİ

Şimdilerde Kısmetse Olur yarışmasıyla anılan TikTok fenomeni Aykbüke Çangal sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

TİKTOK FENOMENİ AYBÜKE ÇANGAL'IN MİNİ ELBİSELİ DANSI

Fenomen Aybüke Çangal'ın TikTok hesabında 1,6 milyon takipçisi bulunurken Instagram hesabında ise 500 bine yakın sayıda takipçisi bulunuyor.

TİKTOK FENOMENİ AYBÜKE ÇANGAL'IN MİNİ ELBİSELİ DANSI 2

TikTok hesabında yaptığı paylaşımlarla ünlenen Çangal, boynuna yaptırdığı rapçi Çakal dövmesiyle bir dönem gündemden düşmemişti.

TİKTOK FENOMENİ AYBÜKE ÇANGAL'IN MİNİ ELBİSELİ DANSI 3

Fenomen güzel mini yeşil elbisesiyle dans etti. Bir sağa bir sola kıvıran Aybüke Çangal'ın bu dansı milyonlarca izlenme aldı.

TİKTOK FENOMENİ AYBÜKE ÇANGAL'IN MİNİ ELBİSELİ DANSI 4

Binlerce yorum ve beğeni alan Aybüke Çangal'ın bu videosu yoğun ilgi gördü.

TİKTOK FENOMENİ AYBÜKE ÇANGAL'IN MİNİ ELBİSELİ DANSI 5

Çangal'a takipçilerinden "Aşırı yakışmış", "Bu güzellik halis mi?" şeklinde yorumlar geldi.

TİKTOK FENOMENİ AYBÜKE ÇANGAL'IN MİNİ ELBİSELİ DANSI 6

İşte fenomen Aybüke Çangal'ın Instagram pozları...

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