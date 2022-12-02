TikTok fenomeni Cemre Solmaz'da akıma uydu! Kısa sürede binlerce beğeni yağdı

Fenomen Cemre Solmaz paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni bir akım haline gelen Wednesday dizi karakterini taklit etme videoları şu sıralar ilgi görüyor. Cemre Solmaz'ın yayınladığı akım videosuna kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

TİKTOK FENOMENİNE BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Cemre Solmaz yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2000 yılında Ordu'da dünyaya gelen Solmaz fenomenliğin yanında şarkıcılığa da adım atmıştır.

TikTok fenomeni Cemre Solmaz'ın TikTok'ta 10,5 milyon Instagram'da 3 milyon takipçisi ve YouTube hesabında ise 2 milyondan fazla abonesi bulunmaktadır.

Şu sıralar ilgi odağı olan Netflix'in dizisi Wednesday'de bulunan Wednesday adlı karaktere bürünerek videolar çekiliyor.

Fenomen Solmaz'da bu akıma uyarak Wednesday karakterine büründü. Cemre Solmaz'ın Instagram hesabında yayınladığı video kısa sürede yoğun ilgi görerek binlerce beğeni aldı.



