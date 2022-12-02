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TikTok fenomeni Cemre Solmaz'da akıma uydu! Kısa sürede binlerce beğeni yağdı

02.12.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok platformunda paylaştığı videolarla ünlenen fenomen Cemre Solmaz Instagram hesabında yayınladığı video ile kısa sürede yoğun ilgi gördü. Wednesday adlı dizinin karakteri taklit edilerek video paylaşılan akıma Cemre Solmaz'da uydu.

TikTok fenomeni Cemre Solmaz'da akıma uydu! Kısa sürede binlerce beğeni yağdı

Fenomen Cemre Solmaz paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni bir akım haline gelen Wednesday dizi karakterini taklit etme videoları şu sıralar ilgi görüyor. Cemre Solmaz'ın yayınladığı akım videosuna kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

TİKTOK FENOMENİNE BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Cemre Solmaz yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2000 yılında Ordu'da dünyaya gelen Solmaz fenomenliğin yanında şarkıcılığa da adım atmıştır.

cemre solmaz2

TikTok fenomeni Cemre Solmaz'ın TikTok'ta 10,5 milyon Instagram'da 3 milyon takipçisi ve YouTube hesabında ise 2 milyondan fazla abonesi bulunmaktadır.

tiktok fenomeni cemre solmaz

Şu sıralar ilgi odağı olan Netflix'in dizisi Wednesday'de bulunan Wednesday adlı karaktere bürünerek videolar çekiliyor.

fenomen cemre solmaz paylaştı yoğun ilgi gördü

Fenomen Solmaz'da bu akıma uyarak Wednesday karakterine büründü. Cemre Solmaz'ın Instagram hesabında yayınladığı video kısa sürede yoğun ilgi görerek binlerce beğeni aldı.

cemre solmazın binlerce beğeni alan videosu


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