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TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle dansı olay oldu! Milyonlarca izlenme aldı

30.05.2023 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenedine ait dondurma standının önünde genelde kadın müşterileriyle dans videolarını paylaşan Mehmet Dinç izlenme rekorları kırıyor. Çılgın Dondurmacı kullanıcı adıyla tanınan ünlü fenomen bu kez mini etekli müşterisiyle dans etti. Dünyanın dört bir yanındaki takipçilerinden yorum yağan video milyonlarca izlenme aldı.

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle dansı olay oldu! Milyonlarca izlenme aldı

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç genelde kendi şarkıları eşliğinde videolar yayınlıyor. Çıkardığı şarkılardan Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti eşliğinde müşterileriyle dans ettiği anları TikTok başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında paylaşan Çılgın Dondurmacı fenomen haline geldi. Fenomen dondurmacı kıvrak müşterisiyle dans etti. İşte yoğun ilgi gören o anlar...

MİYONLARCA İZLENME ALAN DANS

Sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çılgın Dondurmacı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

ÇILGIN DONDURMACI'NIN MİNİ ETEKLİ MÜŞTERİSİYLE DANSI

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın neredeyse her paylaşımı izlenme rekorları kırıyor.

ÇILGIN DONDURMACI'NIN MİNİ ETEKLİ MÜŞTERİSİYLE DANSI 2

Mehmet Dinç, yeni dondurma dükkanında mini etekli müşterisiyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

ÇILGIN DONDURMACI'NIN MİNİ ETEKLİ MÜŞTERİSİYLE DANSI 3

Mehmet Dinç'in çoğu pylaşımına olduğu gibi bu paylaşımına da dünyanın her yerinden beğeni ve yorumlar yağdı.

ÇILGIN DONDURMACI'NIN MİNİ ETEKLİ MÜŞTERİSİYLE DANSI 4

Olay dans, TikTok uygulamasında 1 milyonu aşkın sayıda izlendi.

ÇILGIN DONDURMACI'NIN MİNİ ETEKLİ MÜŞTERİSİYLE DANSI 5

Mehmet Dinç'in dans videosu paylaşımına takipçilerinden, "Harikasın", "Güzel" gibi yorumlar geldi.

ÇILGIN DONDURMACI'NIN MİNİ ETEKLİ MÜŞTERİSİYLE DANSI 6

Çılgın Dondurmacı; kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek çektiği videoları TikTok, YouTube ve Instagram'da yayınlıyor.

çılgın donrumacı Mehmet Dinç 1

Hem Türkiye hem de yurt dışında tanınan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.7, Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunmakta.

ÇILGIN DONDURMACI ESMER MÜŞTERİSİYLE DANS

Paylaşımları yoğun ilgi gören fenomen dondurmacı, kötü yorumlara da maruz kalıyor.

ÇILGIN DONDURMACI ESMER MÜŞTERİSİYLE DANS 4

ÇILGIN DONRUMACI NEREDE?

Mehmet Dinç'in dondurma dükkanı olan Çılgın Dondurmacı isimli işletme Antalya'nın Lara ilçesinde bulunuyor. Antalya şehir merkezine 12 km mesafede yer alan Çılgın Dondurmacı'nın Akkapark AVM önünde olduğu biliniyor.

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