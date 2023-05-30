TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle dansı olay oldu! Milyonlarca izlenme aldı

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç genelde kendi şarkıları eşliğinde videolar yayınlıyor. Çıkardığı şarkılardan Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti eşliğinde müşterileriyle dans ettiği anları TikTok başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında paylaşan Çılgın Dondurmacı fenomen haline geldi. Fenomen dondurmacı kıvrak müşterisiyle dans etti. İşte yoğun ilgi gören o anlar...

MİYONLARCA İZLENME ALAN DANS

Sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çılgın Dondurmacı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın neredeyse her paylaşımı izlenme rekorları kırıyor.

Mehmet Dinç, yeni dondurma dükkanında mini etekli müşterisiyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Dinç'in çoğu pylaşımına olduğu gibi bu paylaşımına da dünyanın her yerinden beğeni ve yorumlar yağdı.

Olay dans, TikTok uygulamasında 1 milyonu aşkın sayıda izlendi.

Mehmet Dinç'in dans videosu paylaşımına takipçilerinden, "Harikasın", "Güzel" gibi yorumlar geldi.

Çılgın Dondurmacı; kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek çektiği videoları TikTok, YouTube ve Instagram'da yayınlıyor.

Hem Türkiye hem de yurt dışında tanınan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.7, Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunmakta.

Paylaşımları yoğun ilgi gören fenomen dondurmacı, kötü yorumlara da maruz kalıyor.

ÇILGIN DONRUMACI NEREDE?

Mehmet Dinç'in dondurma dükkanı olan Çılgın Dondurmacı isimli işletme Antalya'nın Lara ilçesinde bulunuyor. Antalya şehir merkezine 12 km mesafede yer alan Çılgın Dondurmacı'nın Akkapark AVM önünde olduğu biliniyor.

