TikTok fenomeni Elisa Durulay'ın evinin kirası dudak uçuklattı! Lüks evi gündem oldu

TikTok'ta çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran Elisa Durulay, bir dönem ekranların sevilen programı Doya Doya Moda programına katılmış ve programda anlattıkları ile çok konuşulmuştu. Yarışmada Özlem Parlu ile büyük bir tartışma yaşayan Elisa Durulay tartışma esnasında temasta bulunduğu gerekçesiyle programdan diskalifiye edilmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü fenomen Elisa Durulay bu defa lüks eviyle konuşulmaya başlandı. Durulay, bir YouTube kanalına evinin kapılarını açtı ve aylık kirasını açıkladı.

TikTok fenomeni Elisa Durulay, "Aylık ne kadar kira ödüyorsun" sorusuna '75.000' yanıtını verdi. Durulay, ardından evini gezdirdi.

21 yaşındaki fenomenin evindeki çocuk odasını andıran yatak odası ve büyük giyinme odası dikkat çekti. Ünlü fenomenin evi ayrıca Galatasaray Stadı manzaralı.

Elisa Durulay 8 kasım 2022 doğumludur. Tekstil işi ile uğraştığını söyleyen Durulay'ın 3 şubesi bulunmaktadır.



