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  4. TikTok fenomeni Elisa Durulay'ın evinin kirası dudak uçuklattı! Lüks evi gündem oldu

TikTok fenomeni Elisa Durulay'ın evinin kirası dudak uçuklattı! Lüks evi gündem oldu

26.09.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni olarak tanıdığımız Elisa Durulay bir dönem Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Umut Eker ve Yasemin Yılmaz'ın jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda programıyla gündeme gelmişti. Programda anlattığı çocukluk travmaları ile çok konuşulan ünlü fenomen bu defa lüks eviyle gündem oldu. Elisa Durulay'ın evinin kirasını duyanlar ise çok şaşırdı.

TikTok'ta çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran Elisa Durulay, bir dönem ekranların sevilen programı Doya Doya Moda programına katılmış ve programda anlattıkları ile çok konuşulmuştu. Yarışmada Özlem Parlu ile büyük bir tartışma yaşayan Elisa Durulay tartışma esnasında temasta bulunduğu gerekçesiyle programdan diskalifiye edilmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü fenomen Elisa Durulay bu defa lüks eviyle konuşulmaya başlandı. Durulay, bir YouTube kanalına evinin kapılarını açtı ve aylık kirasını açıkladı.

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TikTok fenomeni Elisa Durulay, "Aylık ne kadar kira ödüyorsun" sorusuna '75.000' yanıtını verdi. Durulay, ardından evini gezdirdi.

GİYİNME

21 yaşındaki fenomenin evindeki çocuk odasını andıran yatak odası ve büyük giyinme odası dikkat çekti. Ünlü fenomenin evi ayrıca Galatasaray Stadı manzaralı.

ODASI

Elisa Durulay 8 kasım 2022 doğumludur. Tekstil işi ile uğraştığını söyleyen Durulay'ın 3 şubesi bulunmaktadır.

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