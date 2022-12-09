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TikTok fenomeni hastaneyi de işin içine kattı! Hamileyim dedi ama gerçek çok farklı çıktı

09.12.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta “Uzunmakarna” kullanıcı adıyla paylaşımda bulunan Özgür Balakar herkesi adeta şoka uğrattı. Sosyal paylaşım ağı TikTok üzerinden yayın yapan Balakar hastanede ultrasona girdiği bir video yayınladı ve hamile olduğunu duyurdu ama gerçek çok başka çıktı.

TikTok fenomeni hastaneyi de işin içine kattı! Hamileyim dedi ama gerçek çok farklı çıktı

Tiktok fenomeni Özgür Balakar paylaştığı video ile hamile olduğunu duyurdu. Uzunmakarna kullanıcı ismi ile paylaşımda bulunan fenomen Balakar, videoda bir hastanedeki görüntülerini yayınladı. Görüntülerde doktor ultrason cihazında bebeğin kalp atışlarını gösteriyordu.

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“SİZİ KANDIRMAK İÇİN…”

Balakar daha sonra yayınladığı videoda önce eczaneye gidip gebelik testi aldıklarını ancak hamile birini bulamadıkları için testi yapamadıklarını aktardı. Balakar, “Ayrıca eczanedeyken de sizi kandırmak için emzikli birkaç fotoğraf stokladım. Ardından bir kadın doğum kliniğine gittik, ultrason cihazının üzerine yeşil ekran kullandık.” dedi ve daha sonra oradaki görüntülerini videoyaya ekledi.
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Balakar o görüntülerde, “Karnımda gerçekten bebek olmadığı için ultrason cihazı karnımı boş gösterecek. Biz bu yeşil ekranı buraya yapıştıracağız ve ekranı kapatacağız. Buraya artık istediğimiz görüntüyü koyacağız.

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DOKTOR DA İŞİN İÇİNDE

Şimdi doktorumuzu buraya alacağız ve Instagram’dan sizi kandırmak için bir story çekeceğiz.” diyor. Daha sonra görüntülere giren doktor Balakar’a, “Karnı alıyor muyuz arkadaşlar bu arada? Karnı alıyorsak ama gebelikte karından bu kadar bakılmaz, düğmeyi aşağıya almamız lazım" açıklamasında bulunuyor.
Herkesi kandırdığını yineleyen Balakar açıklamasında sosyal deney için bunu yaptığını söyledi ve “evlilik ve hamilelik gibi büyük çaplı olaylar çok etkileşim alıyor. Bu videoyu linçleneceğimi bilerek çektim. Ben evlenmeden çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum” dedi.

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