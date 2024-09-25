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Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un intiharını Arif Verimli yorumladı! O hastalığa dikkat çekti

25.09.2024 15:48
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Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un evinde intihar etmesi gündeme bomba gibi düştü. İntihardan önce temizlik videosu paylaşan ve geriye de bir mektup bırakan Kübrasal'a dair merak edilenleri Arif Verimli yorumladı.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un intiharını Arif Verimli yorumladı! O hastalığa dikkat çekti

"Kendi hür irademle atladım" diyerek geriye bir mektup bırakan fenomen Kübra Aykut evinin 5. katından atladı. İntihar mektubunda ise "Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" yazdı.

İntihardan önce evini temizlediği anları paylaşan Kübrasal'a dair merak edilenleri Onedio'dan Eda Aytekin Prof. Dr. Arif Verimli'ye sordu. Arif Verimli açıklamasında şunları söyledi:

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"Olayı bir tek kişi üstünden konuşmak doğru olmayabilir. Çünkü derinlemesine bilmediğimiz için biz bunu dış görünüşüyle yorumlamak zorunda kalıyoruz. Öncelikle Allah rahmet eylesin, üzücü bir olay. Genç bir insanın kaybını hiç kimse istemez. Üzüntümü belirtmek isterim. Ancak şunu ifade etmeliyim ki mektupta yazan kritik şey şu: 'Herkesi memnun ettim ama kendimi memnun etmedim'. Demek ki bireysel anlamda, ruhsal anlamda bir takım ruhsal sorunları vardı bu kişinin. Tiyatro oynar gibi ya da bir oyun oynar gibi fenomenlikte gösterdiği performansını hayatta gösteremedi."

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"ÖNEMLİ OLAN RUHSAL SAĞLIKTIR"

'Herkes “Aaa ne güzel kız yazık oldu” diyor. Güzellik önemli değil ki! Önemli olan ruhsal sağlıktır' diyen Arif Verimli devamında şu ifadeleri kullandı:

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"Neyle karşılaştı? Duygusal bir sorunla mı karşılaştı? Öncesinde de bildiğim kadarıyla bizim anoreksiya dediğimiz aşırı kilo kaybıyla ilgili bir psikiyatrik hastalığı olduğunu ifade ediyor. Anoreksiya nervoza psikiyatrik anlamda yaşamsal tehlikesi bulunan bir yeme bozukluğudur. Bununla birlikte bir tek anoreksiya nervozaya odaklanmak yanlış. Burada anoreksiya nervoza klinik olarak gözükse de altında kişilik yapısı, karakteri, kompleksleri, hayatında yaşadığı ruhsal travmalar, kişiyi nasıl etkiledi belli değil. Tahminen ben burada anoreksiya nervoza olduğunu ve bu hastalığın bir kişilik problemiyle birlikte olabileceğini, yanlış şemalarda bulunduğunu söyleyebilirim. Hayata bakış tarzının ya da bakış anlayışının kendine değer vermeyen, özgüvenle ilgili bir sıkıntısı bulunduğunu buradan tahmin etmek gayet mümkün. '

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"İNSANIN İÇ DÜNYASI KARMAKARIŞIK"

Kübra'nın hayatına son vermeden 5 saat önce evini temizlemesiyle ilgili ise Arif Verimli şunları söyledi:

"Profesyonel gözle baktığımızda bir takım kişilik bozukluklarında insanın saati saatine uymaz. Bir an için motivasyonla evini temizlerken kendisini kötü hissettiği bir zamanda da hayatını bitirmiş olabilir. Üstüne üstlük mektubunda “sizi nasıl şaşırttım ama” diye bitiriyor. İnsanlar bir fenomenin, görünen tiyatro sahnesindeki rolüyle kişiliğini karıştırabildikleri için hep canlı, hep mutlu bir insanmış gibi değerlendiriyorlar. Oysa öyle değil. İnsanın iç dünyası karmakarışık."

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Kübra Aykut
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