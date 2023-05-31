TikTok fenomeni Melek Azad dansıyla takipçilerini büyüledi! İzleyenler gözünü alamadı

Ünlü fenomen Melek Azad, TikTok'ta paylaşımlarına devam ediyor. Vücudunu saran kıyafet tercihleri ve dans videolarıyla oldukça konuşulan ünlü isim, yeni bir paylaşım yaptı. Kısa sürede oldukça fazla izlenen video ile ilgili ünlü fenomene dünyanın dört bir yanından adeta beğeni ve yorum yağdı.

Melek Azad yaptığı seksi danslarıyla TikTok'ta epey popüler durumda. Özellikle kalçasını salladığı videolar çekip paylaşan ünlü fenomen, oldukça beğeniliyor.

Türkiye'den olduğu kadar farklı ülkelerden de takipçisi bulunan Melek Azad, aslen Şanlıurfalı olduğunu söylüyor.

Bir kesim paylaşımlarını beğenirken, bir kesim de büyük tepki gösteriyor. Ünlü fenomenin paylaşımları kısa sürede binlerce kişi tarafından izleniyor.

DEĞİŞİMİYLE HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Yaptırdığı estetik operasyonlarla da oldukça konuşulan Azad'ın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

TikTok fenomeni olmadan önceki fotoğrafları ortaya çıkan fenomen isim, şu anki halinden oldukça farklı görünüyor.

Fenomenin kalça ve göğsünü büyüttüğü, burun estetiği ve dudak dolgusu yaptırdığı biliniyor.

Melek Azad'ın TikTok'ta 3.4 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü fenomenin paylaşımlarına 'Babasının gururu', 'Dünya ne hale geldi böyle', 'Yüzünü görmeden tanıdığım tek fenomen', 'Melek demeden, yüzünü ve ismini görmeden Melek olduğunu bildim', 'Gerçek melek misin?' gibi yorumlar geliyor.



