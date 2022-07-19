TikTok fenomeni Merve Yalçın derin göğüs dekolteli poz verdi!

TikTok'ta tanınan Merve Yalçın aynı başarısını Instagram hesabında da gösterdi. Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan Merve Yalçın, göğüs dekolteli pozuyla magazin gündemine geldi.
19 Mayıs 1999 Istanbul doğumlu Merve Yalçın 23 yaşındadır.
Sosyal mecralarda oldukça popüler olan Merve Yalçın, derin göğüs dekolteli poz verdi.
O poza binlerce beğeni ve yorum geldi.
Merve Yalçın, 2018 yılında Uçurum isimli filmde oyuncu olarak rol aldı.
Son zamanlarda sosyal mecralarda içerik üretiyor.
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