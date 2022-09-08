TikTok fenomeni Merve Yalçın iddialı kıyafetiyle poz verdi!

Son yılların popüler sosyal medya platformu TikTok'tan günümüze pek çok ünlü oyuncu, şarkıcı ve fenomenler katıldı. Merve Yalçın'da TikTok ve Instagram'da ön plana çıkan iismlerden biri oldu. Hem içerikleri hem de şarkılarıyla sevilen fenomen Instagram'da iddialı pozlarına yenilerini ekledi.

İDDİALI KIYAFETİYLE POZ VERDİ

Merve Yalçın Instagram hesabında iddialı üstüyle çoklu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Yalçın'ın bu pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Merve Yalçın'ın TikTok'ta 6 milyon, Instagram'da 1,4 milyon takipçisi ve YouTube'da 929 bin abonesi bulunuyor.

23 yaşındaki TikTok fenomeni yeni şarkılar çıkararak bu yolda ilerliyor.

Merve Yalçın iddialı kıyafetinin yanında güzelliğiyle de dikkat çekti.

Merve Yalçın'ın diğer pozları;



