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  4. TikTok fenomeni o ürünü 1.800 TL'ye aldığı koltuğu dudak uçuklatan rakama sattı! Değeri tam 1.655 katına çıktı, fenomen neye uğradığını şaşırdı

TikTok fenomeni o ürünü 1.800 TL'ye aldığı koltuğu dudak uçuklatan rakama sattı! Değeri tam 1.655 katına çıktı, fenomen neye uğradığını şaşırdı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.02.2025 17:02
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ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Justin Miller, internetten sadece 50 dolara ikinci el bir tekli koltuk satın aldı. Ancak, koltuğu yakından incelediğinde hayatının en büyük keşfini yaptığını fark etti. Ünlü Danimarkalı tasarımcı Poul Henningsen’e ait olduğu ortaya çıkan koltuk, büyük koleksiyonerlerin ilgisini çekti. Ağır şekilde hasarlı olmasına rağmen, müzayede evi Sotheby’s tarafından doğrulanan tasarım harikası koltuğa tam 85 bin dolar(yaklaşık 3 milyon TL) teklif edildi!

TikTok fenomeni o ürünü 1.800 TL'ye aldığı koltuğu dudak uçuklatan rakama sattı! Değeri tam 1.655 katına çıktı, fenomen neye uğradığını şaşırdı

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Justin Miller, bir internet sitesi üzerinden sadece 50 dolara ikinci el bir tekli koltuk satın aldı. Derisi oldukça hasarlı halde olan bu koltuğun, ünlü tasarımcı Poul Henningsen’e ait olduğunu fark edince hayatının fırsatını yakaladığını anladı.

MÜZAYEDE EVİ DOĞRULADI, KOLEKSİYONERLER YARIŞA GİRDİ

Miller, bulduğu tasarım harikası koltuğun değerini doğrulamak için İngiliz Sanat Müzayede Evi Sotheby’s ile iletişime geçti. Yapılan incelemelerde, koltuğun gerçekten Poul Henningsen imzası taşıdığı kesinleşti.

Hasarlı olmasına rağmen, koleksiyonerler bu eşsiz parçaya büyük ilgi gösterdi ve Miller’a tam 28 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) teklif edildi. Ancak o, koltuğun değerinin daha yüksek olduğunu düşünerek açık artırmayı 30 bin dolardan başlattı.

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85 BİN DOLARA SATILDI, REKOR KAR ELDE ETTİ!

Müzayede ilerledikçe teklifler yükselmeye devam etti ve Miller’ın satın aldığı koltuk için yapılan son teklif 85 bin dolara (yaklaşık 3 milyon TL) ulaştı. Beklemediği bir kar eden Miller, koltuğunu bu fiyata satarak büyük bir servet kazandı.

(SÖZCÜ)

Anahtar Kelimeler:
tiktok fenomen koltuk
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