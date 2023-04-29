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TikTok meydan okuması kabusla bitti! Dakikalar içinde alevlerin ortasında kalarak tanınmaz hale geldi

29.04.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 yaşındaki Mason Dark isimli genç bir çocuk TikTok’ta gördüğü bir meydan okumayı evinde denemek istedi. Bir şişe sprey ve çakmak kullanarak ev yapımı bir kaynak makinesi düzeneğini deneyen Dark, trend olan TikTok akımında işlerin ters gitmesi üzerine alevlerin ortasında kaldı. Vücudunun dörtte üçü yanıklarla kaplanan Dark hastanelik oldu.

TikTok meydan okuması kabusla bitti! Dakikalar içinde alevlerin ortasında kalarak tanınmaz hale geldi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 16 yaşındaki Mason Dark isimli genç bir çocuk sosyal medya kullanıcıları arasından popüler olan ev yapımı bir kaynak makinesini anımsatan bir trendi deniyordu. TikTok’ta yüzlerce kullanıcı tarafından denenen trend için bir şişe sprey ve çakmak kullanan Dark’ın girişimi ters gitti. Spreye çakmağı yaklaştıran Dark bir anda alevlerin ortasında kaldı.

BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYULDU

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Dark’ın ailesi oğullarının odasından büyük bir patlama sesinin geldiğini söyledi. Oğullarını yangının ortasında gören aile onu söndürmek için büyük bir çaba sarf etti.

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Anne Holli Dark, TikTok mücadelesinin korkunç bir şekilde ters gitmesinden sonra oğlunun vücudunun %75’nde yanıklar oluştuğunu ve tamamen tanımaz bir hale geldiğini söyledi. Anne Holli oğlunun yanıkların tedavi edilmesi için hastanede kalacağını dile getirerek, “Üçüncü derece yanıklar var. Vücudunun %75’i yanıklarla kaplı. Yanıklardan kurtulması için altı ay boyunca yanık merkezinde tedavi altına alınacak” dedi.

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