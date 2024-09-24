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  4. TikTok, Rus medyasına ait bazı hesapları "seçmeni aldatıcı paylaşımları" diyerek kapattı! ABD başkanlık seçimlerine TikTok hamlesi

TikTok, Rus medyasına ait bazı hesapları "seçmeni aldatıcı paylaşımları" diyerek kapattı! ABD başkanlık seçimlerine TikTok hamlesi

24.09.2024 12:47
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ABD'de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok, Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'e ait hesapları, ABD başkanlık seçimine ilişkin "seçmeni aldatıcı paylaşımları" nedeniyle kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

TikTok, Rus medyasına ait bazı hesapları "seçmeni aldatıcı paylaşımları" diyerek kapattı! ABD başkanlık seçimlerine TikTok hamlesi

Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok, internet sitesinden, Rusya devlet televizyonu RT ve Rus haber ajansı Sputnik'in ana kuruluşları olan TV-Novosti ve Rossiya Segodnya'nın hesaplarını kalıcı olarak kapattığını açıkladı.

Açıklamada, Rus medya kuruluşlarının "üstü kapalı etki operasyonları" olarak adlandırılan "seçmeni aldatıcı bilgiler" yaydığı ve "siyasi propagandayı yasaklayan politikaları ihlal ettiği" belirtildi. Bu hesapların Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de de kısıtlandığı kaydedildi.

Sputnik ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TikTok'daki 86 bin abonelerinin "en acil jeopolitik meseleler hakkındaki gerçekleri öğrenemeyeceğini" ifade etti. (AA)
Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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