TikTok’ta yeni akım: Pantolonlarına işedikleri videoları yayınlıyorlar

19 yaşındaki komedyen ve film yapımcısı Liam Weyer'in diğer akımlarla dalga geçmek için çektiği video inanılmaz bir hızda yayılarak yeni bir akımın başlamasına neden oldu.

Liam, anlamsız bulduğu sosyal medya trendlerinin parodisi olarak bu videoyu çekmiş. “Bu akımın bir trend olmasına gerçekten çok şaşkınım. Saçma sapan şeylerin yapıldığı akımların parodisi olarak bunu başlatmıştım” diyen Liam da akımın trend olması karşısında şaşkın.

Pee your pants challenge, pek çok TikTok kullancısının, banyo aynası önünde pantolonlarına işerken video çekmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu gösterdi.

"BU KADAR İNTERNET YETER"

Parodi olsun ya da olmasın, bu akım birçok insanda tiksinti yarattı. İnsanlar gördüklerine ve bu trende katılmaya istekli başka insanlar olmasına inanamıyor.

Videolara gelen yorumlarda bir TikTok kullanıcısı “Bunu görmemeliymişim gibi hissediyorum” derken bir başkası “Ben aya taşınıyorum. Bu kadar internet yeter” dedi.



