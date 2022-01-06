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TikTok'u sallayan dövme akımı! Reynmen ve Enes Batur uyardı

06.01.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok yine ilginç bir akımla çalkalanıyor. Reynmen, Mero, Sefo ve Ense Batur gibi ünlü rapçi ve fenomenlerin ismini boğazına ve boynuna dövme yaptırma akımı genç kızlar arasında hızla yayılıyor. Reynmen ve Enes Batur bu çılgın akıma karşı hayranlarını uyardı.

TikTok'u sallayan dövme akımı! Reynmen ve Enes Batur uyardı

TikTok'u sallayan bir akım son dönemde gündemde. Genç kızlar arasında yayılan 'dövme' akımı herkesi hayrete düşürdü. Hayranı olduğu şarkıcının ismini boğazına ve boynuna dövme ile kazıtma akımı bir anda moda oldu.

Geri dönülmesi çok zor bir karar olan dövmeyi, özellikle de isim olarak vücudun en görünür yeri olan boğaza yaptırmak oldukça iddialı bir karar. Reynmen, Mero, Sefo ve Çakal gibi rapçilerin isimlerini dudak içine ve boyunlarına kazıtan genç kızlar herkesi şoke ediyor.

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ÜNLÜ FENOMENLER BU DURUMDAN MEMNUN DEĞİL

Adları en çok dövme yaptırılan Reynmen ve Enes Batur, bu tarz dövmeleri doğru bulmadıklarını açıklayarak hayranlarını uyardı.

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Reynmen hayranlarının yaptığı bu dövmelere dair "Ben tasvip etmiyorum. Beni sevmeleri çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum ama tasvip etmiyorum. Bu sevginin illa bir fiziksel karşılığı olması gerektiğini düşünmüyorum' dedi.

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Sosyal medyanın gündeminde olan bu akıma dair 'röportaj adam' ismiyle ünlenen Mahsun Karaca adlı ünlü fenomen de tepki gösterdi.

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Karaca "Benim eşim bile boynuna 'Röportaj adam' yazdırmaz, bunlar nasıl izledikleri adamı dövme yaptırıyor" dedi.

Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
Enes Batur Reynmen
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