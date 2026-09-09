Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

'Tilki kafası' sanıp 3 bin TL'ye aldı! Ne olduğu anlaşılınca değeri 4 milyon liraya çıktı

İngiltere'de bir panayırdan 67 dolara satın alınan ve tilki zannedilen tahnit edilmiş hayvan kafasının, nesli tükenmiş Tasmanya kaplanına ait olduğu ortaya çıktı. Nadir parça açık artırmada 85 bin dolara alıcı buldu.

'Tilki kafası' sanıp 3 bin TL'ye aldı! Ne olduğu anlaşılınca değeri 4 milyon liraya çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'de bir panayırdan yaklaşık 67 dolara satın alınan tahnit edilmiş hayvan kafası, yıllar sonra açık artırmaya çıkarıldı. Başın gerçek değeri ise satış sırasında ortaya çıktı.

Doğa tarihi kalıntıları koleksiyoncusu James Cranfield, açık artırma sitesinde gördüğü kafanın 19. yüzyıldan kalma bir tilki başı olduğunu düşündü. Ancak fotoğrafı büyüttüğünde bunun çok daha nadir bir hayvana ait olduğunu fark etti.

Tilki kafası sanıp 3 bin TL ye aldı! Ne olduğu anlaşılınca değeri 4 milyon liraya çıktı 1

“BU BİR TİLKİ DEĞİL, TASMANYA KAPLANI”

Cranfield, kafayı görünce bunun Tasmanya kaplanı (thylacine) olabileceğinden şüphelendi.

Köpek benzeri görünümü ve sırtındaki çizgileriyle tanınan Tasmanya kaplanı, Avustralya ve Tasmanya'da yaşamış etçil bir keseliydi. Avlanma, hastalık ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle sayıları hızla azalan türün bilinen son bireyi 1936 yılında Tasmanya Hayvanat Bahçesi'nde öldü.

GERÇEĞİ ANLAMAK İÇİN 3,5 SAAT YOL GİTTİ

Fotoğraflardan emin olamayan Cranfield, nişanlısıyla birlikte açık artırma evine gitmek için yaklaşık 3,5 saatlik yolculuk yaptı.

Kafayı yakından incelediğinde önemli bir ayrıntı dikkatini çekti. Tasmanya kaplanının kafasında sekiz üst kesici diş bulunurken tilkilerde bu sayı altıydı.

Bu detay, koleksiyoncunun şüphesini güçlendirdi.

Tilki kafası sanıp 3 bin TL ye aldı! Ne olduğu anlaşılınca değeri 4 milyon liraya çıktı 2

85 BİN DOLARA SATIN ALDI

Açık artırmada başlayan rekabetin ardından Cranfield, son derece nadir tahnit edilmiş kafayı 85 bin dolara satın aldı. Üstelik buna 13 bin 500 doların üzerinde ek ücret de eklendi.

Koleksiyoncu, büyük bir hata yapmadığından emin olmak için eseri röntgen ve bilgisayarlı tomografi taramasından geçirdi.

Sonuç ise şaşırtıcıydı. Kafanın gerçekten bir Tasmanya kaplanına ait olduğu ve tahnitin içerisinde son derece iyi korunmuş bir kafatası bulunduğu doğrulandı.

DÜNYADA YALNIZCA BİR BENZERİ DAHA OLABİLİR

Tasmanya kaplanı örneklerine ilişkin veri tabanlarında yaklaşık 815 örnek bulunduğu belirtiliyor. Ancak bunların büyük bölümü farklı türde kalıntılardan oluşuyor.

Tam bir Tasmanya kaplanı kafasının ise son derece nadir olduğu ve bilinen yalnızca bir başka örneğin bulunduğu ifade ediliyor. Üstelik o örneğin nerede olduğu da bilinmiyor.

Cranfield, nadir parçayı bir kupa olarak sergilemek istemediğini belirtti. Koleksiyoncunun amacı, kafayı bilim insanlarının ve akademisyenlerin incelemesine sunmak.

Tilki kafası sanıp 3 bin TL ye aldı! Ne olduğu anlaşılınca değeri 4 milyon liraya çıktı 3

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu kasabaya taşınana arsa bedava! Ev almak isteyenlere para desteği de varBu kasabaya taşınana arsa bedava! Ev almak isteyenlere para desteği de var
Apple sahnesinde bunlar da oldu! İşte yaşanan 9 unutulmaz anApple sahnesinde bunlar da oldu! İşte yaşanan 9 unutulmaz an

Anahtar Kelimeler:
Pazar kafatası hayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

İran, iki ülkenin adını verdi: "Vuracağız"

İran, iki ülkenin adını verdi: "Vuracağız"

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.