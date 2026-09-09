'Tilki kafası' sanıp 3 bin TL'ye aldı! Ne olduğu anlaşılınca değeri 4 milyon liraya çıktı

İngiltere'de bir panayırdan yaklaşık 67 dolara satın alınan tahnit edilmiş hayvan kafası, yıllar sonra açık artırmaya çıkarıldı. Başın gerçek değeri ise satış sırasında ortaya çıktı.

Doğa tarihi kalıntıları koleksiyoncusu James Cranfield, açık artırma sitesinde gördüğü kafanın 19. yüzyıldan kalma bir tilki başı olduğunu düşündü. Ancak fotoğrafı büyüttüğünde bunun çok daha nadir bir hayvana ait olduğunu fark etti.

“BU BİR TİLKİ DEĞİL, TASMANYA KAPLANI”

Cranfield, kafayı görünce bunun Tasmanya kaplanı (thylacine) olabileceğinden şüphelendi.

Köpek benzeri görünümü ve sırtındaki çizgileriyle tanınan Tasmanya kaplanı, Avustralya ve Tasmanya'da yaşamış etçil bir keseliydi. Avlanma, hastalık ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle sayıları hızla azalan türün bilinen son bireyi 1936 yılında Tasmanya Hayvanat Bahçesi'nde öldü.

GERÇEĞİ ANLAMAK İÇİN 3,5 SAAT YOL GİTTİ

Fotoğraflardan emin olamayan Cranfield, nişanlısıyla birlikte açık artırma evine gitmek için yaklaşık 3,5 saatlik yolculuk yaptı.

Kafayı yakından incelediğinde önemli bir ayrıntı dikkatini çekti. Tasmanya kaplanının kafasında sekiz üst kesici diş bulunurken tilkilerde bu sayı altıydı.

Bu detay, koleksiyoncunun şüphesini güçlendirdi.

85 BİN DOLARA SATIN ALDI

Açık artırmada başlayan rekabetin ardından Cranfield, son derece nadir tahnit edilmiş kafayı 85 bin dolara satın aldı. Üstelik buna 13 bin 500 doların üzerinde ek ücret de eklendi.

Koleksiyoncu, büyük bir hata yapmadığından emin olmak için eseri röntgen ve bilgisayarlı tomografi taramasından geçirdi.

Sonuç ise şaşırtıcıydı. Kafanın gerçekten bir Tasmanya kaplanına ait olduğu ve tahnitin içerisinde son derece iyi korunmuş bir kafatası bulunduğu doğrulandı.

DÜNYADA YALNIZCA BİR BENZERİ DAHA OLABİLİR

Tasmanya kaplanı örneklerine ilişkin veri tabanlarında yaklaşık 815 örnek bulunduğu belirtiliyor. Ancak bunların büyük bölümü farklı türde kalıntılardan oluşuyor.

Tam bir Tasmanya kaplanı kafasının ise son derece nadir olduğu ve bilinen yalnızca bir başka örneğin bulunduğu ifade ediliyor. Üstelik o örneğin nerede olduğu da bilinmiyor.

Cranfield, nadir parçayı bir kupa olarak sergilemek istemediğini belirtti. Koleksiyoncunun amacı, kafayı bilim insanlarının ve akademisyenlerin incelemesine sunmak.