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Timothee Chalamet tarzıyla 79. Venedik Film Festivali'ni salladı

05.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

79. Venedik Film Festivali'ne katılan Timothee Chalamet'in stili günlerdir gündemde. Haider Ackermann imzası taşıyan kırmızı takım ve oyuncunun dekoltesi sosyal medyada gündem oldu.

Timothee Chalamet tarzıyla 79. Venedik Film Festivali'ni salladı

Venedik Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen Bones and All filminin kırmızı halısında, ABD'li oyuncu Timothee Chalamet'in stili gündem oldu.

Haider Ackermann imzası taşıyan kırmızı takıma bir bakan bir daha baktı.

Ackermann tasarımlarını daha önce pek çok etkinlik ve kırmızı halıda giyen Chalamet’nin kolsuz, halter yaka kesime sahip görünümünün en dikkat çekici özelliği ise sırt dekoltesi oldu.

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Pantolonuyla aynı renkte bir şalı boynuna saran yıldız, sırtını tamamen açıkta bırakan görünümüyle erkek kırmızı halı stiline yeni bir soluk getirdi.

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Kırmızı halıda kendine has görünümleriyle sık sık övgü toplayan yıldız, bu stiliyle de hayranlarından tam not aldı.


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Timothee Chalamet Oyuncu lame film festivali
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