Timsaha işkence edip 'palayla' öldürdüler! Görenler inanamadı

Videoda gencin oltasına takılan timsahı kendisine çekerek ona bir süre işkence ettiği, sonrasında başına pala ile vurarak onu kanlar içinde bıraktığı görülüyordu. İlk vuruştan sonra kan kaybından etkisiz hale geldiği görülen hayvanın, ikinci vuruşla öldüğü açıktı.

ARAMA EMRİ ÇIKARILDI

Videoyu çeken ve arkadaşı olduğu tahmin edilen bir diğer gencin ise kahkahalar içinde o anları kameraya aldığı duyuluyordu. Şimdi bu iki genç hakkında arama emri çıkarıldığı bildirildi. Çocukların bu davranışının kaçak avlanma olduğu ve 5 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri de eklendi.

CEZA ALACAKLAR

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, videoyu gördüklerini ve bir ceza soruşturması başlatıldığını doğruladı. Şok edici eylemden sorumlu iki kişinin 18 yaşın altında olduğu düşünülüyor, ancak bu, onlardan ceza talep etmesini engellemedi.

Soruşturma devam ederken, çocukların kimliğinin henüz belirlenemediği aktarıldı.

