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Tıp tarihine geçti! Eşiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra hafızasını kaybetti, soluğu hastanede aldı

27.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda’da yaşayan 66 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam, karısıyla yaşadığı cinsel ilişkiden sonra kısa süreli olarak hafızasını kaybetti. Kocasının durumuna anlam veremeyen kadının onu hastaneye götürmesi üzerine alışılmadık bu olay İrlanda Tıp Dergisi’nin Mayıs sayısında analiz edildi.

Tıp tarihine geçti! Eşiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra hafızasını kaybetti, soluğu hastanede aldı

İrlanda Tıp Dergisi’nde ele alınan konu kapsamında doktorlar cinsel ilişkinin sonrasında yaşanan hafıza kaybının kısa süreli amnezi için bir tetikleyici olduğunu belirtti. İrlandalı adamın durumunda tıp dergisi kısa süreli hafıza kaybının cinsel ilişkinin sonrasındaki 10 dakika içinde oluştuğunu söyledi.

ÖNCEKİ GECEYİ HATIRLAMADI

Cinsel ilişkinin sonrasında telefonuna bakan adam, bir gece öncesinde evlilik yıl dönümü olduğunu ve bunu unuttuğu için üzüldüğünü belirtti. Ancak ikili evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı ve adam o anlara dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Dergide yer alan makaleye göre adam, karısını ve kızını bir gün öncesindeki olaylara dair defalarca kez sorguladı.

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NADİR GÖRÜLÜYOR

Tıp tarihi boyunca oldukça nadir bir şekilde görülen bu durum literatürde 50-70 yaşları arasındaki vakalarda görülüyor. Geçici hafıza kaybı yaşayan kişiler 1 yıl öncesinde kadar olan tüm durumları unutabilirler. Hastaların hafızalarının geri gelmesi birkaç saat ya da gün sürebilir. Bu durumda, etkilenen adamın uzun süreli belleği bozulmadan kaldı ve adını, yaşını ve diğer temel biyografik ayrıntılarını belirtebildi.

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