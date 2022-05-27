Tıp tarihine geçti! Eşiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra hafızasını kaybetti, soluğu hastanede aldı

İrlanda Tıp Dergisi’nde ele alınan konu kapsamında doktorlar cinsel ilişkinin sonrasında yaşanan hafıza kaybının kısa süreli amnezi için bir tetikleyici olduğunu belirtti. İrlandalı adamın durumunda tıp dergisi kısa süreli hafıza kaybının cinsel ilişkinin sonrasındaki 10 dakika içinde oluştuğunu söyledi.

ÖNCEKİ GECEYİ HATIRLAMADI

Cinsel ilişkinin sonrasında telefonuna bakan adam, bir gece öncesinde evlilik yıl dönümü olduğunu ve bunu unuttuğu için üzüldüğünü belirtti. Ancak ikili evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı ve adam o anlara dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Dergide yer alan makaleye göre adam, karısını ve kızını bir gün öncesindeki olaylara dair defalarca kez sorguladı.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Tıp tarihi boyunca oldukça nadir bir şekilde görülen bu durum literatürde 50-70 yaşları arasındaki vakalarda görülüyor. Geçici hafıza kaybı yaşayan kişiler 1 yıl öncesinde kadar olan tüm durumları unutabilirler. Hastaların hafızalarının geri gelmesi birkaç saat ya da gün sürebilir. Bu durumda, etkilenen adamın uzun süreli belleği bozulmadan kaldı ve adını, yaşını ve diğer temel biyografik ayrıntılarını belirtebildi.



