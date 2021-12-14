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Tırnak pide nasıl yapılır? Tırnak pide malzemeleri neler?

14.12.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırnak pide, özellikle kebapların ve köftelerin yanında servis edilir ve afiyetle yenir. Tırnak pide, kebapçı pidesi olarak da bilinir. Genellikle restoranlarda ikram olarak masaya gelen tırnak pideyi evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte tırnak pide tarifi ve malzemeleri!

Tırnak pide nasıl yapılır? Tırnak pide malzemeleri neler?

Adını parmak uçları ile üzerine açılan çentiklerden alan tırnak pidesi her türlü et yemeğinin yanında servis edilir. Tırnak pidesini hazırlarken, hamuru hazırladıktan sonra mayalanması için sıcak bir yere koyarsanız mayalanma süresini hızlandıracaksınız. Eğer yaz mevsiminde hazırlıyorsanız güneş gören bir pencere kenarını kullanabilirsiniz. Kış mevsiminde hazırlıyorsanız fırınınızı 100 derecede 10 dakika çalıştırıp, kapattıktan sonra içerisinde bekletebilirsiniz. İşte tırnak pide tarifi ve malzemeleri!

TIRNAK PİDE MALZEMELERİ

  • 2 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 su bardağı ılık su
  • 8 su bardağı un
  • 2 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tuz

Üzeri için:

  • ½ su bardağı çırpılmış yoğurt

Tırnak pide nasıl yapılır? Tırnak pide malzemeleri neler?

TIRNAK PİDE NASIL YAPILIR?

Hamurun yoğurulacağı kabın içine mayayı alın ve üzerine ılık su ekleyin. Mayayı eriyene kadar karıştırın. Sonrasında hamur için gerekli diğer malzemeleri ekleyin ve ele yapışmayan hamur elde edene kadar yoğurun. Kabın ağzını streç filmle kapatın ve sıcak bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanması için bekletin. Süre dolduğunda kabaran hamuru alıp üçe bölün. Her parçayı un ve merdane ile oval olarak açın. Üzerine parmak uçlarınızla şekil verin. Sonrasında yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Üstlerine çırpılmış yoğurdu bir fırça yardımıyla güzelce sürün ve önceden ısıtılmış 240 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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