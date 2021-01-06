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Tırnak yeme alışkanlığının gösterebileceği 5 özellik!

Seray Üstün Seray Üstün 06.01.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Tırnak yeme alışkanlığının gösterebileceği 5 özellik!

Tırnak yeme alışkanlığı tipik olarak çocukluk yaşlarında ortaya çıkar. Birçoğunuz “Tırnaklarını yeme, içinde tırnak ağacı çıkar” sözüne maruz kalmışsınızdır. Hatta tırnak yeme alışkanlığının bir ileri boyutunda ise acı ojeler devreye girer. Tırnak yemek konusunda profesyonelleşenler için hiç acı sayılmayacak bu ojeler ebeveynlerin ilk çaresi olarak ortaya çıkar. Peki tırnak yeme alışkanlığı neye işaret eder?

Birçok kişi tırnak yemenin kırması gereken kötü bir alışkanlık olduğunu düşünerek büyüdü. Çocuklukla birlikte çok sayıda kişinin yendiği bu alışkanlık zaman içerisinde yeniden kendisini göstermeye başladı. Tekrarlayan davranışlar ise bazı ilginç bilgileri gün yüzüne çıkartıyor. İşte tırnak yeme davranışının altında yatan gerçekler...

MÜKEMMELLİYETÇİLİK

tırnak yemek

Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre tırnak yemeğe alışkanlığı olan kişilerin başarı oranları daha yüksek olarak belirlendi. Araştırmacılar bir grup tırnak yeme alışkanlığı olan ve bir grupta bu alışkanlığı edinmemiş kişiler üzerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler tırnak yeme alışkanlığı olanların aşırı çalışma eğiliminde olan A tipi kişilikler olduğunu ortaya çıkarttı.

ZEKA GÖSTERGESİ

tırnak yemek2

Tırnak yeme eğiliminde olanların genelikle kendisine verilen görevi normalden daha hızlı bir şekilde yerine getiren hedef odaklı kişiler oldukları belirlendi. Çoğu insan bir problemi çözmeye çalışırken yoğun konsantrasyon anlarında tırnaklarını yeme alışkanlığını tekrarlar.

SABIRSIZLIK

tırnak yemek5

Can sıkıntısı ve hayal kırıklığı tırnak yeme alışkanlığının en büyük tetikleyici faktörleri olabilir. Bu alışkanlık devam ettiği süre içerisinde kişiler sıkıldığında ya da beklerken kendisini meşgul etmek için tırnak yeme eğilimi gösterebilir.

MEMNUNİYETSİZLİK

tırnak yemek3

Tırnak yemek kimileri için geçici olarak daha iyi hissettiren gergin anların kurtarıcısı olabilir. Tırnak yiyen kişilerin büyük bir çoğunluğu aslında kendileri için büyük beklentileri olan başarılı kişilerdir. Hedeflerine ulaşamadıklarında genellikle hayal kırıklığı yaşarlar ve kendilerinden utanırlar. Bu durumda bilinçaltında saklanan alışkanlık yeniden baş gösterir.

PSİKOLOJİK SORUNLAR

tırnak yemek4

Tırnak yemek bazı durumlarda ise obsesif-kompulsif bozuklukla bağlantılı olabilir. Bu durum bir şeyi sürekli yapma dürtüsünü tetikleyebilir.

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