Tırnak yeme alışkanlığının gösterebileceği 5 özellik!

Birçok kişi tırnak yemenin kırması gereken kötü bir alışkanlık olduğunu düşünerek büyüdü. Çocuklukla birlikte çok sayıda kişinin yendiği bu alışkanlık zaman içerisinde yeniden kendisini göstermeye başladı. Tekrarlayan davranışlar ise bazı ilginç bilgileri gün yüzüne çıkartıyor. İşte tırnak yeme davranışının altında yatan gerçekler...

MÜKEMMELLİYETÇİLİK

Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre tırnak yemeğe alışkanlığı olan kişilerin başarı oranları daha yüksek olarak belirlendi. Araştırmacılar bir grup tırnak yeme alışkanlığı olan ve bir grupta bu alışkanlığı edinmemiş kişiler üzerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler tırnak yeme alışkanlığı olanların aşırı çalışma eğiliminde olan A tipi kişilikler olduğunu ortaya çıkarttı.

ZEKA GÖSTERGESİ

Tırnak yeme eğiliminde olanların genelikle kendisine verilen görevi normalden daha hızlı bir şekilde yerine getiren hedef odaklı kişiler oldukları belirlendi. Çoğu insan bir problemi çözmeye çalışırken yoğun konsantrasyon anlarında tırnaklarını yeme alışkanlığını tekrarlar.

SABIRSIZLIK

Can sıkıntısı ve hayal kırıklığı tırnak yeme alışkanlığının en büyük tetikleyici faktörleri olabilir. Bu alışkanlık devam ettiği süre içerisinde kişiler sıkıldığında ya da beklerken kendisini meşgul etmek için tırnak yeme eğilimi gösterebilir.