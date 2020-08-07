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Tırtıl kurabiye tarifi: Az malzemeyle harikalar yaratan kıyır kıyır kurabiye!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çocukluğumuzda bayılarak yediğimiz, genelde pastanelerde satılan gerçek tırtıl kurabiye tarifi artık evlerimizde hazırlanıyor. Ağızda dağılan enfes hamuru ile bir tepsi yeme garantisi veriyoruz! Denenmiş tırtıl kurabiye tarifi arıyorsanız, reçetimizi mutlaka not etmelisiniz.

Tırtıl kurabiye tarifi: Az malzemeyle harikalar yaratan kıyır kıyır kurabiye!

Kurabiye canavarları için harika bir tarifimiz var: Tırtıl kurabiye tarifi... Gerçek tırtıl kurabiye tarifi nasıl yapılır diyenlere cevap veriyoruz ve ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiyemizi hazırlıyoruz, buyursunlar.

TIRTIL KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında tereyağı
Yaklaşık 4,5 su bardağı kadar un
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir su bardağı toz şeker
2 yumurta
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu

GERÇEK TIRTIL KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI

Tırtıl kurabiye tarifi için tüm malzemeleri derin bir kaba koyun.
Malzemeleri karıştırın ve yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur hazırlayın.
Tırtıl kurabiye hamuruna elinizle ya da tırtıl kalıbıyla şekil verin.
Tırtıl şeklini verdiğiniz kurabiyeleri tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri çok hafif pembeleşinceye kadar pişirin.
Tırtıl kurabiyeler piştikten sonra fırından alın ve soğumasını bekleyin. Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri dökerek servis yapabilirsiniz.

TIRTIL KURABİYE ÇEŞİTLERİ

Gerçek tırtıl kurabiye tarifini sade olarak hazırladık. Sade tırtıl kurabiye tarifi yanı sıra; kakaolu tırtıl kurabiye tarifi, nişastalı tırtıl kurabiye tarifi, margarinsiz tırtıl kurabiye tarifi ve portakallı tırtıl kurabiye tarifi vardır.

TIRTIL KURABİYE PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Pastane usulü tırtıl kurabiye yapmak için öncelikle tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Hazır tırtıl kurabiyeler gibi yapmak için ise; benmari usulü bitter çikolatayı eritin. Kurabiyeler piştikten ve ılıdıktan sonra erimiş, sıcak çikolataya batırın. Çikolata donana kadar bekletin.

Kurabiyelere şekil vermek için tırtıl kurabiye aparatından ya da ağzı tırtıklı olan sıkma torbalarından faydalanabilirsiniz. Tırtıl kurabiyeleri fırına vermeden önce, fırını mutlaka ısıtmalısınız.

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