Tırtıl kurabiye tarifi: Az malzemeyle harikalar yaratan kıyır kıyır kurabiye!

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Tırtıl kurabiye tarifi için tüm malzemeleri derin bir kaba koyun. Malzemeleri karıştırın ve yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Tırtıl kurabiye hamuruna elinizle ya da tırtıl kalıbıyla şekil verin. Tırtıl şeklini verdiğiniz kurabiyeleri tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri çok hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Tırtıl kurabiyeler piştikten sonra fırından alın ve soğumasını bekleyin. Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri dökerek servis yapabilirsiniz.

125 gram oda sıcaklığında tereyağı Yaklaşık 4,5 su bardağı kadar un Bir çay bardağı sıvı yağ Bir su bardağı toz şeker 2 yumurta Bir paket vanilya Bir paket kabartma tozu

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TIRTIL KURABİYE PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Pastane usulü tırtıl kurabiye yapmak için öncelikle tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Hazır tırtıl kurabiyeler gibi yapmak için ise; benmari usulü bitter çikolatayı eritin. Kurabiyeler piştikten ve ılıdıktan sonra erimiş, sıcak çikolataya batırın. Çikolata donana kadar bekletin.

Kurabiyelere şekil vermek için tırtıl kurabiye aparatından ya da ağzı tırtıklı olan sıkma torbalarından faydalanabilirsiniz. Tırtıl kurabiyeleri fırına vermeden önce, fırını mutlaka ısıtmalısınız.

