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Titanik dahil olmak üzere üç gemi kazasından sağ kurtulan hemşire Violet Jessop’un akılalmaz hikayesi!

Seray Üstün Seray Üstün 02.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Titanik dahil olmak üzere üç gemi kazasından sağ kurtulan hemşire Violet Jessop’un akılalmaz hikayesi!

“Yaşayacak günü varmış” söylemi halk arasında oldukça sık duyduğumuz bir kalıptır. Tesadüf eseri kazalardan kurtulan insanların hikayeleri her daim ilgi çekici olmuştur. Ancak hemşire Violet Jessop bu kurtuluş hikayesini tam üç kez yaşadı. Üstelik bir tanesi dünyanın en büyük facialarından biri olarak kabul edilen Titanik kazasıydı. İşte ölüme meydan okuyan hemşirenin akılalmaz hikayesi...

1887 yılında Arjantin’de doğan Violet Jessop’un hayatı tam anlamıyla ölümle mücadele ederek geçti. İrlandalı göçmen bir ailenin kızı olarak doğan Violet Jessop, altıncı çocuk olarak dünyaya gözlerini açtı. Doğduğu anda tüberküloza yakalanan Jessop’un yalnızca birkaç ay yaşayacağı düşünülüyordu. O ise hastalıkla savaştı ve hayata tutundu. 16 yaşında babasını kaybeden Violet Jessop, İngiltere’ye taşınmaya karar verdi vebir gemide hostes olarak çalışmaya başladı. 23 yaşındayken annesinin izinden giderek kamarot olmaya karar verdi. Mesleki hayatı, o zamanlar çok ünlü olan "White Star Line" firmasının "RMS Olimpik" gemisiyle limandan ayrıldı. Jessop’un ilk seyrinde mürettebatı olduğu RMS Olimpik ve RMS Hawke gemileri çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmadı. Her iki gemide de ağır hasar meydana geldi ancak ikisi de güvenli bir şekilde limanlarına dönmeyi başardı.

ikinci kaza

Yaşadığı gemi kazasından sonra Jessop, bri daha sefere çıkmamaya karar vermişti. Ancak yakın çevresi onda bu durumun travma yaratmaması adına korkusunu üzerine gitmesini tembihledi. Bu sefer de Jessop, Titanik’te çalışmaya başladı. Yolculuğun 5. seyir gününde, 10 Nisan 1912'de Titanik buz dağına çarptı. Violet hemen kamarasındaki yataktan kalkarak güverteye gitti ve çocuklarla kadınların cankurtaran botlarına binmelerine yardım etti. Sıra ona geldiğinde kaybolmuş bir bebeği de yanına alarak 16 numaralı cankurtaran botuna bindi. Okyanusun ortasındaki 8 saatlik bekleyişin ardından sabah, hayatta kalan herkesle beraber Carpathia isimli gemi tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadınlardan biri gelip elindeki bebeği hiçbir şey söylemeden alana kadar bebeği kucağından hiç indirmedi.

titanik

Titanik faciasından 4 sene sonra Violet kendini İngiliz Kızıl Haçı için "HMHS Britannic" adlı gemide hemşire olarak çalışırken buldu. Britannic başlangıçta bir yolcu gemisiydi fakat daha sonradan hastaneye dönüştürüldü. Yaşanan ani patlama sırasında gemi Ege Denizi'nde seyir halindeydi. Violet denize atladı ama geminin altına doğru çekildi ve sert bir şekilde kafasını çarptı. 1066 kişiden 30'u, hızla batmakta olan gemiden kurtulamadı. Yıllar sonra şiddetli baş ağrıları nedeniyle doktora giden Violet, baş ağrılarının batan gemiden kaçmaya çalışırken geçirdiği kazadan dolayı yaşadığı kafa travmasından kaynaklandığını öğrendi.

üçüncü kaza

Yaşadığı zorluklara ve ölümle burun buruna gelmesine rağmen Jessop, 63 yaşında emekli olana kadar gemilerde çalışmaya devam etti. “Bayan Batmaz ” lakabı takılan 83 yaşında ise hayata veda etti.

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