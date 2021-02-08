Simpsons’ın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri!

Donal Trump’ın gelecekte başkan olacağını bilen Simpsonlar çizgi dizisi önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel olan birçok öngörüde bulundu. Sizler için bu tahminleri araştırdık.

AMERİKA’DA GÖÇMEN REFERANDUMU

Göçmenler sınır dışı Amerika'da çok sayıda bulunan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için bir referandum düzenlenecek. “Much Apu About Nothing” bölümünde ortaya atılan bu iddia hal belirsizliğini koruyor.

ÇEVRESEL FELAKET

"The Simpsons Movie"de yer alan kubbe çevresel bir felakete işaret ediyor. Aç gözlü, yozlaşmış şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.

SAHTE HESAPLARA SON VERİLECEK

“They Saved Lisa’a Brain” bölümünde yer alan bir sahne Facebook'un algoritması sahte haberleri işaretlemeye başlayacağını bildirdi. Aynı zamanda gizli alayı da saptayabilecek böylece insanların kafası karışmayacak.

PROHIBITION (YASAKLANMA) DÖNEMİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Alkol karşıtı hareket “Homer vs. The Eighteenth Amendment.” bölümünde olduğu gibi başarısız olacak.

STEPHEN HAWKING UÇMAYI BAŞARACAK

“They Saved Lisa’s Brain" adlı bölümünde Simpsons’ın yazarları Stephen Hawking’in uçmayı başaracağını ön gördü.