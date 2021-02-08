Simpsons’ın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri!

Donal Trump’ın gelecekte başkan olacağını bilen Simpsonlar çizgi dizisi önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel olan birçok öngörüde bulundu. Sizler için bu tahminleri araştırdık.
Göçmenler sınır dışı Amerika'da çok sayıda bulunan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için bir referandum düzenlenecek. “Much Apu About Nothing” bölümünde ortaya atılan bu iddia hal belirsizliğini koruyor.
"The Simpsons Movie"de yer alan kubbe çevresel bir felakete işaret ediyor. Aç gözlü, yozlaşmış şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.
“They Saved Lisa’a Brain” bölümünde yer alan bir sahne Facebook'un algoritması sahte haberleri işaretlemeye başlayacağını bildirdi. Aynı zamanda gizli alayı da saptayabilecek böylece insanların kafası karışmayacak.
Alkol karşıtı hareket “Homer vs. The Eighteenth Amendment.” bölümünde olduğu gibi başarısız olacak.
“They Saved Lisa’s Brain" adlı bölümünde Simpsons’ın yazarları Stephen Hawking’in uçmayı başaracağını ön gördü.
“Wizard of Evergreen Terrace" adlı bölümde Homer bir makyaj tabancası icat etmişti. Bu tabanca sayesinde kadınlar tek bir seferde tüm makyajını tamamlayabilecekler.
“The Monkey Suit” adlı bölümde Evrim Teorisi’nin okullarda yasal bir ders halini alacağı söylenmişti.
“Them, Robot” adlı bölümde maliyeti azaltmak için sanayi ve ağır işlerde çalışan işçilerin yerini robotlar alacak.
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