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Simpsons’ın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri!

Seray Üstün Seray Üstün 08.02.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Simpsons’ın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri!

Simpsonlar çizgi dizisi Matt Groening tarafından yaratılan aminasyon televizyon durum komedisi olarak bilinir. Dizi Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisidir. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçmekte ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hallerini eleştirmektedir. Ancak Simpsonlar'ın bu kadar ünlenmesinin asıl nedeni yıllar öncesinde gelecekte yaşanacak olayları tahmin etmesidir.

Donal Trump’ın gelecekte başkan olacağını bilen Simpsonlar çizgi dizisi önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel olan birçok öngörüde bulundu. Sizler için bu tahminleri araştırdık.

AMERİKA’DA GÖÇMEN REFERANDUMU

Referandum

Göçmenler sınır dışı Amerika'da çok sayıda bulunan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için bir referandum düzenlenecek. “Much Apu About Nothing” bölümünde ortaya atılan bu iddia hal belirsizliğini koruyor.

ÇEVRESEL FELAKET

ÇEVRESEL FELAKET

"The Simpsons Movie"de yer alan kubbe çevresel bir felakete işaret ediyor. Aç gözlü, yozlaşmış şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.

SAHTE HESAPLARA SON VERİLECEK

facebook

“They Saved Lisa’a Brain” bölümünde yer alan bir sahne Facebook'un algoritması sahte haberleri işaretlemeye başlayacağını bildirdi. Aynı zamanda gizli alayı da saptayabilecek böylece insanların kafası karışmayacak.

PROHIBITION (YASAKLANMA) DÖNEMİ YENİDEN BAŞLAYACAK

ALKOL

Alkol karşıtı hareket “Homer vs. The Eighteenth Amendment.” bölümünde olduğu gibi başarısız olacak.

STEPHEN HAWKING UÇMAYI BAŞARACAK

STEPHEN HAWKING

“They Saved Lisa’s Brain" adlı bölümünde Simpsons’ın yazarları Stephen Hawking’in uçmayı başaracağını ön gördü.

MAKYAJ TABANCASI

MAKYAJ TANBACASI

“Wizard of Evergreen Terrace" adlı bölümde Homer bir makyaj tabancası icat etmişti. Bu tabanca sayesinde kadınlar tek bir seferde tüm makyajını tamamlayabilecekler.

EVRİM TEORİSİ OKULLARDA ÖĞRETİLECEK

EVRİM TEORİSİ

“The Monkey Suit” adlı bölümde Evrim Teorisi’nin okullarda yasal bir ders halini alacağı söylenmişti.

ROBOTLARIN DEVRİ BAŞLAYACAK

ROBOT

“Them, Robot” adlı bölümde maliyeti azaltmak için sanayi ve ağır işlerde çalışan işçilerin yerini robotlar alacak.

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