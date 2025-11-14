Mynet Trend

Titanik'te hayatını kaybeden ABD'li iş adamının cep saatine rekor fiyat!

Titanik faciasında hayatını kaybeden Amerikalı iş insanı Isidor Straus’a ait altın cep saati rekor fiyata satılacak. Geminin battığı an duran saatin 1.5 milyon dolara, yani 60 milyon TL'ye satışa çıkarılacak. Villa fiyatına satışa çıkarılan saatin müzayede öncesi restore edildiği bildirildi.

Mustafa Fidan

Titanik faciasında hayatını kaybeden Amerikalı iş insanı Isidor Straus’a ait altın cep saati rekor fiyata satılmak üzere müzayedeye çıkarılıyor. Faciada ölen ABD'li iş insanı Isidor Straus'a ait.

Titanik te hayatını kaybeden ABD li iş adamının cep saatine rekor fiyat! 1

18 ayar altın cep saatinin tarihi değeri ise değerine değer katıyor. Ekol TV'nin aktardığı habere göre saatin 1,5 milyon dolar (yaklaşık 60 milyon TL) fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Titanik te hayatını kaybeden ABD li iş adamının cep saatine rekor fiyat! 2

TİTANİK FACİASINDAN GERİYE KALAN SAATE REKOR FİYAT

Tarihin en büyük deniz felaketlerinden olan Titanik'in dokunaklı hikayesini taşıyan her eşya koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Titanik faciasında hayatını kaybeden Straus'un hikayesi facianın en bilinen anlartından birisi.

Titanik te hayatını kaybeden ABD li iş adamının cep saatine rekor fiyat! 3

Bayan Straus kurtarma sandalına binmeyip kocasının yanında kalarak hayatını kaybetmişti.

Titanik te hayatını kaybeden ABD li iş adamının cep saatine rekor fiyat! 4

TİTANİK'İN BATTIĞI KESİN SAAT OLAN 02:22'DE DURDU

1988 yılında eşinin Ididor Straus'a hediye ettiği saat, Titanik'in Atlantik sularına battığı kesin saat olan 02:20'de durmuş olması. Müzayede evinin açıklamasına göre nesiller boyu aile üyelerinde olan saat satış öncesinde restore edildi.

